Conductor bajo la influencia del alcohol dejó en riesgo vital a motociclista en San Miguel - Chilevisión

Una motociclista quedó en riesgo vital tras ser impactada por un automóvil en Gran Avenida. Actualmente la SIAT de Carabineros investiga las causas del hecho.

La noche de este viernes un automovilista fue detenido tras protagonizar un grave accidente de tránsito en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana.

Según consignó LaTercera, el hecho ocurrió cerca de las 23:40 horas en la intersección de Gran Avenida con San Nicolás, donde el vehículo impactó a una motociclista. De acuerdo a los primeros antecedentes, el automóvil circulaba hacia el norte y la moto en dirección al oriente.

“A raíz de lo anterior, resulta la conductora de la motocicleta con lesiones evidentes, siendo trasladada de forma inmediata al Hospital Barros Luco por personal SAMU, donde se mantiene con lesiones de carácter reservado en riesgo vital“, explicó la teniente Cecilia Bustos, oficial de ronda de la prefectura Santiago sur de Carabineros.

El conductor quedó detenido en la 12° Comisaría de San Miguel, luego de que un test respiratorio arrojara que manejaba bajo la influencia del alcohol.

La SIAT de Carabineros quedó a cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente.