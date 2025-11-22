 Conductor bajo la influencia del alcohol dejó en riesgo vital a motociclista en San Miguel - Chilevisión
Minuto a minuto
“Salir y volver a entrar”: El diálogo de Kast con comerciantes extranjeros en Franklin Humo tóxico en Santiago: Lo que se sabe sobre el incendio que afecta a conocida tienda comercial Incendio en local de neumáticos en San Miguel: Enorme nube tóxica genera preocupación en el sector Incendio químico en La Pintana movilizó a Bomberos: Emergencia fue controlada en menos de una hora Deportista chileno de 19 años lleva dos semanas detenido en Estados Unidos
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
22/11/2025 08:47

Conductor bajo la influencia del alcohol dejó en riesgo vital a motociclista en San Miguel

Una motociclista quedó en riesgo vital tras ser impactada por un automóvil en Gran Avenida. Actualmente la SIAT de Carabineros investiga las causas del hecho.

Publicado por Gabriela Valdés

La noche de este viernes un automovilista fue detenido tras protagonizar un grave accidente de tránsito en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana.

Según consignó LaTercera, el hecho ocurrió cerca de las 23:40 horas en la intersección de Gran Avenida con San Nicolás, donde el vehículo impactó a una motociclista. De acuerdo a los primeros antecedentes, el automóvil circulaba hacia el norte y la moto en dirección al oriente.

“A raíz de lo anterior, resulta la conductora de la motocicleta con lesiones evidentes, siendo trasladada de forma inmediata al Hospital Barros Luco por personal SAMU, donde se mantiene con lesiones de carácter reservado en riesgo vital“, explicó la teniente Cecilia Bustos, oficial de ronda de la prefectura Santiago sur de Carabineros.

El conductor quedó detenido en la 12° Comisaría de San Miguel, luego de que un test respiratorio arrojara que manejaba bajo la influencia del alcohol.

La SIAT de Carabineros quedó a cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Humo tóxico en Santiago: Lo que se sabe sobre el incendio que afecta a conocida tienda comercial

Lo último

Lo más visto

Humo tóxico en Santiago: Lo que se sabe sobre el incendio que afecta a conocida tienda comercial

Una densa nube tóxica se generó tras el incendio en una tienda de neumáticos en San Miguel, por lo que autoridades y expertos emitieron recomendaciones para evitar riesgos a la salud ante la presencia de gases y residuos contaminantes en el aire.

22/11/2025

Yuyuniz Navas rompe el silencio por vinculación con crimen de La Reina: “Me encontraba de visita...”

La intérprete fue tajante y señaló no estar "implicada en los hechos" y que la razón de su presencia ahí sería una visita a "una persona de confianza".

21/11/2025

El duro diagnóstico que sorprendió a Daniela Nicolás: “Una enfermedad neurológica”

La modelo contó en redes sociales que la enfermedad "es una condición descubierta hace pocos años a nivel mundial", motivo por el que "he estado un poquito desaparecida y quería contarles por qué".

21/11/2025

“¡Justicia por Chile!”: Derrota de Inna Moll en Miss Universo 2025 desató furia de chilenos en redes

La modelo de 28 quedó en el Top 12 del Miss Universo, lo que no dejó satisfecho a los seguidores de la competencia, quienes se desquitaron en redes sociales.

21/11/2025