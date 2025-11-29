Bruno Zaretti denuncia violenta encerrona en Costanera Norte: “Estaban apuntando con una pistola” - Chilevisión

El bailarín de Axé Bahía contó que él y su pareja sufrieron una encerrona en Costanera Norte y que lograron escapar tras chocar a los asaltantes.

A través de sus redes sociales, Bruno Zaretti aseguró que él y su pareja, Sofía Bascuñán, fueron víctimas de una encerrona mientras transitaban en auto por la Costanera Norte.

El integrante de Axé Bahía relató lo ocurrido, señalando que los asaltantes los apuntaron con un arma. Además, reveló que esta es la segunda vez que enfrenta una situación similar.

“Por segunda vez me hicieron una encerrona (…) logramos escapar porque yo choqué a los huevones (sic). Estaban apuntando con una pistola a la Sofi”, partió señalando a través de un video en Instagram.

“Yo no sé cómo logré desviar. Estábamos desesperados, para que tengan cuidado en la salida de Vespucio a la Costanera Norte”, continuó.

El bailarín finalizó revelando: “Arranqué cuando vi que estaban apuntando con una pistola a la Sofi. Yo no sé cómo saqué la huevada (sic), pero logramos escapar. Chicos, por favor, cuidado al salir de sus casas; infelizmente la delincuencia está desatada, esto es una mierda (sic)”.

Posteriormente, Zaretti compartió otra historia de Instagram donde señalaba: "Aún estamos procesando lo que vivimos, los disparos, el miedo y la sensación de vulnerabilidad y la sensación de vulnerabilidad que queda después".

"Estoy cansado de esta realidad, cansado de sentir que la delincuencia nos roba la tranquilidad un día sí y otro también. ¿Hasta cuándo tendremos que convivir con esta violencia?", agregó.

El Axé Bahía finalizó con: "¿Hasta cuándo tendremos que normalizar lo que jamás debería ser normal? Hoy agradezco estar vivo, pero también levanto la voz: Merecemos vivir sin miedo".

