“Noche de...”: Bruno Zaretti y Luis Jiménez sorprenden al publicar foto con curioso mensaje - Chilevisión

El bailarín de Axe Bahía compartió una fotografía junto al exfutbolista con una curiosa descripción, la cual levantó la curiosidad de sus seguidores.

La noche de este sábado Bruno Zaretti sorprendió a sus seguidores al compartir una foto junto a Luis Jiménez, la cual estaba acompañada con una osada descripción.

"Noche de solteros... Broma, nos van a sacar la chu...", fue el texto con el cual el Axe Bahía acompañó el registro.

A pesar de las sospechas de los seguidores de ambos, se trataba solo de una broma, puesto que ambos se encontraban en una celebración junto a sus respectivas parejas.

Hay que recordar que Luis Jiménez se encuentra en una relación con la influencer Disley Ramos, mientras que Bruno Zaretti está comprometido con la modelo e influencer, Sofía Bascuñan.

Mira la foto a continuación: