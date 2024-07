Bruno Zaretti realizó excéntrica pedida de matrimonio con ayuda de Axé Bahía en Egipto - Chilevisión

A través de su cuenta de Instagram, el bailarín publicó fotos de la romántica petición en medio del desierto.

El brasileño Bruno Zaretti compartió registros de la excéntrica pedida de matrimonio que le hizo a su polola en nada más ni nada menos que Egipto y con ayuda de los integrantes de Axé Bahía.

Bruno Zaretti pidió matrimonio en Egipto

"Hoy quise tomar la decisión más importante de vida y quise hacerlo junto a ti, Sofía Bascuñán", escribió Zaretti.

"Día a día me haces creer en el amor, me hacer ser una mejor persona, me consiente, me cuida y sobre todas las cosas me acompaña en todas mis locuras", continuó en la descripción.

Tras eso, agradeció a sus compañeras de Axé Bahía, Flaviana Seeling y Francini Amaral, y a Orlando Carmona "por ayudarme a hacer la sorpresa".

Posteriormente, en sus stories confirmó que la joven "me dijo que sí".