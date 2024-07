“Me la comí”: El día de furia de Michelle Carvalho contra haters que se volvió viral - Chilevisión

La nueva confirmada para Gran Hermano Chile protagonizó un video que rápidamente se volvió viral tras realizar sus descargos en contra de usuarios que constantemente la critican por su acento y peso.

Michelle Carvalho lleva casi dos décadas viviendo en Chile tras saltar a la fama en su ingreso a un reality para terminar con su entonces pololo. Desde allí que inició una carrera que ahora la impulsa a entrar a Gran Hermano Chile.

La modelo brasileña se define como una persona de carácter explosivo y muy directa, por lo que no ha estado ajena a ciertos conflictos que evidencian estos rasgos.

El día de furia de Michelle Carvalho

No es sorprendente entonces que, en su descripción para el ingreso al reality, Michelle se identifique con el personaje Furia de Intensamente.

Esto debido a que tuvo un día de furia en contra de algunos detractores en redes sociales, grabando un video que rápidamente se volvió viral por su tajante respuesta que no dejó a nadie indiferente.

En concreto, Michelle mandó a callar a quienes constantemente la critican por su acento y su peso.

"No quiero ir al gimnasio, no quiero comer sano"

Sobre lo primero, la modelo mencionó que "soy de Brasil, soy brasilera. Entiende, nunca voy a hablar como ustedes. No es porque no quiera es porque no me sale y yo no tengo que forzar un tono específico para agradarles, así que te pones en tu lugar (...) Si no te gusta, sal de aquí".

Pero luego, aludiendo a su físico, lanzó una de las frases más recordadas hasta hoy:

"Hoy tengo 31 años, yo ya no tengo 18. Olviden esa imagen que tienen de mí ¿Podría estar mejor? Podría, pero no quiero. No quiero ir al gimnasio, no quiero comer sano, no estoy ni ahí. '¿Por qué no te operas?' Porque no quiero, olviden esa imagen de Michelle con 18 años", dijo.

"Michelle de 18 años ya no está ¿Por qué? Porque me la comí. El día que yo quiera bajar de peso yo lo voy a bajar, pero el día que yo quiera", cerró.