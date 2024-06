Bruno Zaretti preocupó al contar que se someterá a delicada operación: “No me va a ganar” - Chilevisión

El bailarín explicó a sus seguidores en redes sociales qué es lo que le aqueja en su ojo derecho y la razón del por qué no ha podido tratárselo a tiempo.

Bruno Zaretti preocupó a sus seguidores al revelar que deberá someterse a una operación luego de que un extraño bulto surgiera en su ojo derecho.

El integrante de Axé Bahia explicó que no ha podido detener la infección a tiempo y ahora se ve perjudicado para futuros eventos.

Bruno Zaretti habla de su enfermedad ocular

"A mi me tiraron meada de gato o brujería. La otra vez tenía lo de Axé Bahía y me salió la hue... del ojo. Todas las entrevistas de la semana salí con anteojos porque estaba así", se descargó en sus redes sociales.

Lamentando su mala suerte, el bailarín comentó: "Esta semana tengo la gira en Europa con Axé Bahía y me salió otra vez. Fuera de hue..., ya córtenla con el muñequito vudú".

¿Cuál es el verdadero diagnóstico?

Bruno explicó en una segunda historia de su cuenta de Instagram que muchas personas le han preguntado qué le ocurrió en el rostro, por lo que decidió hacer público su diagnóstico.

"El mal de ojo no me va a ganar. Salí a la calle a hacer mis trámites y todos me preguntaban '¿qué te pasó en el ojo?' y ya no sé qué decir", relató.

Finalmente explicó: "No es un orzuelo, es una obstrucción en la glándula del ojo. Me dicen que me tengo que poner la mosquita, el anillo de oro, pero no es eso. Me tengo que operar, pero no tengo tiempo".