Asesinan en plena vía pública a sujeto en Lo Espejo: Víctima tenía siete impactos de bala en su cuerpo - Chilevisión

La Fiscalía ECOH y PDI se encuentran investigando las causas del homicidio.

Este jueves por la tarde, se registró el asesinato de un individuo en plena vía pública en la comuna de Lo Espejo, región Metropolitana.

El hecho ocurrió pasadas las 17 horas y según el fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Christian Toledo, "se nos dio cuenta por parte de Carabineros de una persona fallecida en calle Valenzuela Llanos con Gil de Castro en la comuna de Lo Espejo".

"Una persona de sexo masculino de alrededor de 30-40 años que presenta una serie de impactos de bala en su cuerpo. Se constituyó el equipo ECOH y está trabajando en conjunto con la Brigada de Homicidios Sur de la PDI", agregó el fiscal.

Además, Toledo explicó que el sujeto recibió al menos siete impactos de bala en su cuerpo en la esquina de las calles Valenzuela Llanos con Gil de Castro.

"Los primeros antecedentes que dio cuenta Carabineros conforme al llamado que recibieron, esta persona habría sido agredida en el sector, habría arrancado donde comenzó la agresión y finalmente fallece en esta intersección", indicó.

Por otra parte, el comisario de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones, Carlos Lobos, señaló que "se han registrado diversos hechos de la misma naturaleza en este sector”.

"Estamos trabajando con personal del laboratorio de criminalística y personal del departamento de medicina criminalística para clarificar las circunstancias en las que ocurrió este hecho", agregó Lobos.