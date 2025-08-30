Peligroso reo armado escapó desde Hospital de Arica: Fue detenido momentos después - Chilevisión

El reo se encontraba internado desde el 28 de agosto tras haber sido apuñalado al interior de la cárcel. Portaba un arma de fuego y había escapado en ropa interior.

En horas de la mañana de este sábado se confirmó que un reo de 27 años con amplio prontuario policial escapó desde el Hospital Regional de Arica, siendo recapturado momentos después.

Según confirmó Carabineros a CHV Noticias, la persona estaba internada en el recinto asistencial desde el pasado 28 de agosto tras haber sido apuñalado en la cárcel y fue identificado como Luis Enrique Diego Loayza Rossel.

Reo se fugó desde el Hospital Regional de Arica

Asimismo, detallaron que los hechos ocurrieron a eso de las 10:00 horas, cuando el reo robó su arma a un gendarme y luego se fugó; sin embargo, las cámaras del sector lograron facilitar la captura.

El individuo cuenta con 18 causas en sus antecedentes y el último corresponde al delito de robo con violencia.

Revisa la imagen: