“Un sacrificio de sangre”: El crudo relato de reo que decapitó a interno en cárcel de Concepción - Chilevisión

Después de dos meses del crimen, surgen nuevos antecedentes del asesinato en la cárcel de Concepción. Diego Valdés San Martín, autor confeso, entregó una macabra declaración.

El pasado 9 de diciembre de 2024 se vivió una sangrienta jornada en el Complejo Penitenciario Biobío, en Concepción, luego del hallazgo de un reo decapitado al interior de una celda.

Según se informó en esa oportunidad, los hechos quedaron al descubierto cuando funcionarios de Gendarmería realizaron el desencierro del Módulo 42, encontrándose con el cuerpo sin vida del interno.

La víctima fue Vincent González Aguirre, cuyo cuerpo fue hallado junto a una Biblia y en las paredes había símbolos que los atribuyeron a un ritual de carácter "satánico".

A dos meses del macabro hallazgo, se dio a conocer la declaración de Diego Valdés San Martín, alias el Indio Loayza, acusado de decapitar a su compañero de celda.

Declaración de acusado de decapitar a reo en Concepción

En la primera declaración, consignada por Bío Bío Chile, Valdés reconstruyó lo que pasó por su cabeza esa madrugada que decidió terminar con la vida de Vicent, apodado como Guatón Golo.

"Yo estaba en la pieza y de repente empezamos a bailar. Yo, el Joker, el Diablo y el Golo", partió diciendo en su descripción de los hechos, mencionando dos nombres (Joker y Diablo) que son una invención, ya que él estaba solo en la celda con la víctima.

"Le vi cara de diablo y lo sacrificamos entre los tres (supuestamente junto al Joker y el Diablo). Le pegué una puñalada, lo ahorqué con una pita y de ahí le corté la cabeza con una lata, dejándola en la pieza. Eso no más recuerdo", recordó.

En un segundo relato, esta vez ante un psiquiatra de la Defensoría Penal Pública, el autor del crimen aseguró "con él (Golo) éramos amigos, nos conocemos de antes en Arica. Vivimos varias veces juntos en los penales. Al final (esa noche) hablamos del Joker, el bufón ese de la carta… que uno podía hacer pacto con el diablo y temas así… estuvimos harto rato así".

Según indicó Diego, el crimen se concretó cuando su compañero estaba armando su cama para dormir. "Yo lo vi... lo vi al Joker en la muralla. Me dijo 'mátalo' y yo pensé... También le tiene que haber dicho eso mismo a él. Así que dije es él o soy yo".

"Ahí con un cordón lo asfixié hasta que se murió. Ruido no hizo nada, no dijo nada… y le puse una puñalada en el corazón. Le cercené el cuello, es que era para poder hacer el pacto con el diablo. Era hacer un sacrificio de sangre como los mayas, eso de entregar los cuerpos en un sacrificio", declaró.

"Tenía que invocar al diablo para que no me fuera pasar nada a mí, así que ahí escribí el 666 en la muralla y como me había mandado a decir que lo matara yo hice eso. También hice la estrella de David, igual podía servir. ¿Qué hice con el cuerpo? Lo tiré en su cama, le corté la cabeza para botarla por la escalera igual que los mayas en la mañana y así me diera la bendición", agregó.