Ingresó a Chile de manera irregular: Quién es el sicario contratado por hijos para matar a su padre en Concepción - Chilevisión

Por supuesto interés económico y venganza, los hermanos Mauricio (25), Maximiliano (21) y Luciano (18) contrataron a un sicariotras acordar un pago de $3 millones de pesos para que matara a su padre en Concepción.

La víctima sobrevivió y luego de la detención del autor del ataque, este confesó el hecho y contó con detalle el plan de los hermanos. CHV Noticias tuvo acceso a las pruebas y evidencias de esta investigación.

Michelangelo Bianchi, fiscal jefe de análisis criminal Biobío, señaló que el sicario conocía a los hermanos a través de fiestas, pues habían salido de manera conjunta a lugares de diversión.

De hecho, en un pub discoteque de Concepción, Maximiliano conoció a Brayan Monsalve, para luego cerrar un acuerdo en conjunto con sus otros hermanos para darle muerte a su padre.

El intento de homicidio se dio en la madrugada del viernes 19 de julio, cuando Monsalve encontró en la puerta de su negocio a Mauricio Guzmán y tras tres intentos, finalmente pudo porpinarle un disparo en la cabeza.

Brayan Monsalve, el sicario contratado por los tres hermanos

Según la investigación, Brayan Monsalve Giraldo, de 28 años y de nacionalidad colombiana, ingresó al país por el paso irregular de Colchane en el 2023. Luego viajó hasta Talcahuano, ciudad en la cual se radicó.

Una vecina, que prefirió resguardar su identidad, afirmó: "Él vendía ropa en la feria y hacia trabajos, juntaba leña, hacía carpintería, vendía parches curitas en las micros, hacía de todo. Tocó muchas puertas, pero por el hecho de estar indocumentado no pudo encontrar un trabajo estable".

CHV Noticias también contactó a Viviana Monsalve, madre del acusado de intento de homicidio, quien señaló que desconoce las razones que motivaron a su hijo para cometer el intento de homicidio.

"El daño más grande de esto lo hicieron los hijos del señor, ellos tuvieron la culpa... Si ellos no lo llamaban o no le pagaban, esto no habría pasado", señaló, agregando que su hijo trabajaba en Colombia en construcción y no tenía antecedentes penales.

Sin embargo, el sujeto ya había sido detenido en Chile, más precisamente en la comuna de Coronel por porte de municiones, donde solo quedó con medidas cautelares.