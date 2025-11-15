Accidente entre automóvil y bus RED en Autopista Central deja un muerto y tres heridos - Chilevisión

El conductor del bus RED aseguró que se detuvo repentinamente para abrigarse debido al frío, versión que está siendo investigada por las autoridades.

La madrugada de este sábado se registró un fatal accidente en la Autopista Central a la altura de Lo Espejo, el cual dejó un muerto y tres heridos.

De acuerdo con información de Carabineros, el accidente ocurrió cerca de la 1:00 de la madrugada cuando, por razones que aún se investigan, el conductor de un bus RED habría detenido la marcha de forma repentina en la primera pista de la autopista.

En ese momento, un vehículo menor tipo citycar, en el que viajaban cuatro personas, no logró frenar e impactó violentamente la parte posterior del bus, quedando gran parte de su estructura destruida.

El copiloto del automóvil murió en el lugar, mientras que los otros tres ocupantes resultaron con lesiones de consideración. Fueron estabilizados por Bomberos y personal del SAMU durante varios minutos antes de ser trasladados a distintos centros asistenciales.

Por su parte, el siniestro obligó a cortar el tránsito en el sector, generando una alta congestión vehicular.

De manera preliminar, se informó que los ocupantes del vehículo serían de nacionalidad venezolana y que el automóvil no mantiene encargo por robo.

El conductor del bus, que circulaba sin pasajeros y fuera de servicio, fue llevado a la 11° Comisaría de Lo Espejo para someterse a los exámenes de alcohol y drogas. Según Carabineros, no presentaría consumo y aseguró que se detuvo para abrigarse debido al frío, versión que está siendo investigada.

El Ministerio Público ordenó a la SIAT de Carabineros realizar las diligencias correspondientes para establecer las causas del accidente y definir la eventual responsabilidad del chofer del transporte público.