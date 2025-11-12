 Auroras australes deslumbraron a habitantes de Magallanes: No se veían desde 2024 - Chilevisión
12/11/2025 09:35

Auroras australes deslumbraron a habitantes de Magallanes: No se veían desde 2024

Tuvo que pasar más de un año y medio para que el espectacular fenómeno pudiera volver a verse en la zona austral del país.

Una aurora austral sorprendió a parte de los habitantes de la región de Magallanes y la Antártica Chilena durante la noche de este martes.

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Gohler, explicó que este fenómeno se debe a una tormenta geomagnética de fuerte a severa. 

Según el Centro de Predicción del Clima Espacial de NOAA, las llamaradas solares de nivel 4 hicieron que fuera posible ver auroras australes en el hemisferio sur, así como auroras boreales en el norte.

Auroras australes

El fenómeno fue visible desde zonas como Punta Arenas, Puerto Williams y Tierra de Fuego.

Gracias a las auroras, los cielos se iluminaron con tonalidades moradas y rosadas por varios minutos, concretamente entre la medianoche y la una de la mañana.

De acuerdo al organismo, los avistamientos de auroras australes podrían prolongarse hasta hoy miércoles 12 de noviembre.

La última vez que un fenómeno así se registró en nuestro país fue en mayo de 2024.

