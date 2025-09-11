¡Atención, vuelve el calor! Así estará el tiempo hoy en Santiago - Chilevisión

Este jueves será quizás el día más caluroso del mes de septiembre en Santiago, o al menos así lo dejó entrever el meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez.

Y es que la llegada de un viento caluroso hará subir las temperaturas en la zona central que, contrario a lo que ocurrirá en el resto del país, verá sus termómetros rondando los 28°.

Hacia el norte el escenario es bastante similar, pero será en el sur donde el escenario cambiará.

Por ejemplo, el experto indica que desde Los Lagos hacia el sur se espera "harta nubosidad", con precipitaciones focalizadas específicamente en los fiordos al sur de la región de Aysén.

Ya desde La Araucanía es que comienza a percibirse algo de calor; lo mismo ocurre para el Maule y Ñuble.

¿En Santiago? La mínima fue de 6° y la máxima va a quedar cerca de los 28°. Ahora, los cielos están despejados, pero se espera la llegada de nubes altas durante la tarde.

Así estarán los próximos días en Santiago