 Siguen las lluvias y el viento en tres regiones del país: Revisa las zonas afectadas
ChileVisión
07/11/2025 10:27

Siguen las lluvias y el viento en tres regiones del país: Revisa las zonas afectadas

Dos regiones al norte y una al sur del país continuarán experimentando un escenario adverso, según informó la Dirección Meteorológica.

Publicado por CHV Noticias

Tras el paso de una baja segregada que dejó precipitaciones en parte importante del país, la Dirección Meteorológica pronostica que continuarán las lluvias y el viento en algunas zonas.

En las últimas horas, el organismo emitió un total de tres avisos —dos por vientos y uno por precipitaciones— para tres regiones del país.

De acuerdo a lo informado por la institución, se verán afectadas tanto comunas al norte (Antofagasta y Atacama) como al sur (Magallanes).

A continuación, revisa el detalle de los avisos por vientos y lluvias.

Emiten tres avisos por condiciones climáticas en tres regiones del país: Pronostican lluvias y viento

En el caso del viento, los números corresponden a intensidad estimada en km/h.

Vientos

  • Región de Antofagasta:

Viernes 7 en cordillera: Entre 60 y 80 km/h.

Sábado 8 en cordillera: Entre 60 y 80 km/h.

  • Región de Atacama:

Viernes 7 en litoral: Entre 50 y 60 km/h.

    Precipitaciones

    En el caso de las lluvias en la zona más austral del país, estas se prolongarán hasta la madrugada del domingo 9 de noviembre.

    Los números son montos estimados de precipitaciones en milímetros y altura de isoterma cero en metros.

    Región de Magallanes

    Sábado 8

    • Cordillera austral sur: 5-27 mm | 1000-2500 m
    • Insular sur: 10-26 mm | 700-2500 m
