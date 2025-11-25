Lluvia en pleno noviembre: Allison Göhler anuncia posibles chubascos esta semana en Santiago - Chilevisión

Tras la ola de calor que afectó a la zona centro, las lluvias podrían hacerse presentes en Santiago, según adelantó Allison Göhler en su pronóstico del tiempo.

La meteoróloga de Chilevisión advirtió la presencia de un sistema con baja presión con aire frío, conocido como baja segregada.

Esto podría traer lluvias primaverales a los sectores cordilleranos y precordilleranos de la capital, incluso haciéndose presente en algunas zonas del sector oriente de Santiago.

Además de la región Metropolitana, el fenómeno también se hará presente en las regiones de Valparaíso, O'Higgins y el Maule. Según la meteoróloga, “podría generar chubascos, tormentas eléctricas y granizos en altura”.

¿Cuándo lloverá en Santiago?

Allison Göhler detalló que posiblemente la lluvia se podría presentar durante la jornada del miércoles debido a la nubosidad presente. A esto se le suma que, tanto miércoles como jueves, “también habrá un descenso en el termómetro”.

De todas formas recalcó que solo serán “gotitas en los sectores altos de la capital”, aunque de momento se proyecta que todo ocurra “hacia la cordillera”.

La temperatura para esta semana será la siguiente: