¿Lloverá en Halloween? Revisa el pronóstico para la noche del 31 de octubre en Santiago - Chilevisión

Chile se prepara para un nuevo fin de semana largo con varias actividades al aire libre. Por eso, es clave revisar las condiciones meteorológicas.

La celebración de Halloween se realiza este año el viernes 31 de octubre, y muchas personas en Chile ya están planificando sus disfraces, recorridos de “truco o trato” y fiestas al aire libre.

Por eso, es clave revisar las condiciones meteorológicas para anticipar si se necesita paraguas o si conviene hacer planes exteriores.

¿Lloverá el 31 de octubre en Santiago?

Para la región Metropolitana, el pronóstico indica bajas probabilidades de lluvia para Halloween.

Según adelantó la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, este viernes 31 de octubre se espera una jornada despejada, con una máxima de 24°.

"Podría amanecer despejado, con una tarde más parcial, incluso hacia la noche podría nublarse un poco", señaló Göhler.

Aunque, advirtió, el sábado bajarían las temperaturas producto de "una perturbación en altura que podría dejar la caída de algunas gotitas entre viernes y sábado, pero nuevamente serían para sectores cordilleranos".

Estas serán las temperaturas para el fin de semana largo: