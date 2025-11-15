Hasta 36°C: Emiten Alerta por temperaturas EXTREMAS en 5 regiones del país - Chilevisión

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta para el lunes 17 de noviembre por temperaturas que llegarían hasta los 36°C.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por altas temperaturas en cinco regiones del país para el día lunes 17 de noviembre.

En concreto, el calor afectará a la zona norte, centro y centro sur en Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins y Maule.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Temperaturas de hasta 36° para este lunes 17 de noviembre

Conoce el detalle del pronóstico para este lunes 17 de noviembre a continuación:

Región de Coquimbo

Litoral: 24-26°

Cordillera Costa: 30-32°

Precordillera y valles precordilleranos: 32-24°

Región de Valparaíso

Litoral: 27-29°

Cordillera Costa: 32-34°

Precordillera y valles precordilleranos: 34-36°

Región Metropolitana

Cordillera Costa: 31-33°

Valle: 32-34°

Precordillera: 32-34°

Región O´Higgins

Cordillera Costa: 30-32°

Valle: 31-33°

Precordillera: 31-33°

Región del Maule