Hasta 36°C: Emiten Alerta por temperaturas EXTREMAS en 5 regiones del país - Chilevisión

15/11/2025 12:07

Hasta 36°C: Emiten Alerta por temperaturas EXTREMAS en 5 regiones del país

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta para el lunes 17 de noviembre por temperaturas que llegarían hasta los 36°C.

Publicado por Gabriela Valdés

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por altas temperaturas en cinco regiones del país para el día lunes 17 de noviembre.

En concreto, el calor afectará a la zona norte, centro y centro sur en Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins y Maule.

Temperaturas de hasta 36° para este lunes 17 de noviembre

Conoce el detalle del pronóstico para este lunes 17 de noviembre a continuación:

Región de Coquimbo

  • Litoral: 24-26°
  • Cordillera Costa: 30-32°
  • Precordillera y valles precordilleranos: 32-24°

Región de Valparaíso

  • Litoral: 27-29°
  • Cordillera Costa: 32-34°
  • Precordillera y valles precordilleranos: 34-36°

Región Metropolitana

  • Cordillera Costa: 31-33°
  • Valle: 32-34°
  • Precordillera: 32-34°

Región O´Higgins

  • Cordillera Costa: 30-32°
  • Valle: 31-33°
  • Precordillera: 31-33°

Región del Maule

  • Cordillera Costa: 28-30°
  • Valle: 29-31°
  • Precordillera: 30-32°
