Hasta 36°C: Emiten Alerta por temperaturas EXTREMAS en 5 regiones del país - Chilevisión

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta para el lunes 17 de noviembre por temperaturas que llegarían hasta los 36°C.
La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por altas temperaturas en cinco regiones del país para el día lunes 17 de noviembre.
En concreto, el calor afectará a la zona norte, centro y centro sur en Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins y Maule.
Conoce el detalle del pronóstico para este lunes 17 de noviembre a continuación:
Región de Coquimbo
Región de Valparaíso
Región Metropolitana
Región O´Higgins
Región del Maule