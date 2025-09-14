 Hasta 35°C: Emiten aviso por altas temperaturas en dos regiones del país - Chilevisión
14/09/2025 09:18

Hasta 35°C: Emiten aviso por altas temperaturas en dos regiones del país

El aumento de las temperaturas se espera entre la mañana de este domingo 14 y la tarde del lunes 15 de septiembre, con máximas que podrían alcanzar los 35 °C, justo antes del inicio oficial de la primavera.

Publicado por Gabriela Valdés

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por altas temperaturas en dos regiones del norte del país.

En detalle, las regiones de Antofagasta y Atacama serían las más impactadas por las altas temperaturas, producto de una dorsal en altura.

El alza de temperaturas está prevista desde la mañana de este domingo 14 hasta la tarde del lunes 15 de septiembre, con máximas que podrían llegar a 35 °C, a pocos días del inicio oficial de la primavera.

Altas temperaturas en zonas del norte del país

Las áreas más afectadas serían la Pampa de Antofagasta y la precordillera de Atacama. En la primera, las máximas podrían variar entre 33 y 35 °C, mientras que en la segunda se proyectan entre 32 y 34 °C.

La meteoróloga Pamela Henríquez señaló a Meteored que “estas cifras llaman la atención para un mes que, aunque marca el inicio de la primavera meteorológica, no suele registrar temperaturas tan extremas. Se trata de un evento de calor atípico".

“Este episodio pone en evidencia cómo la atmósfera comienza a cambiar de cara a las Fiestas Patrias, finalizó.

Revisa a continuación el mapa con las zonas señaladas

