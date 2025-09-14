Hasta 35°C: Emiten aviso por altas temperaturas en dos regiones del país - Chilevisión

El aumento de las temperaturas se espera entre la mañana de este domingo 14 y la tarde del lunes 15 de septiembre, con máximas que podrían alcanzar los 35 °C, justo antes del inicio oficial de la primavera.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por altas temperaturas en dos regiones del norte del país.

En detalle, las regiones de Antofagasta y Atacama serían las más impactadas por las altas temperaturas, producto de una dorsal en altura.

Altas temperaturas en zonas del norte del país