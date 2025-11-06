Estas son las 10 regiones de Chile que podrían tener tormentas eléctricas este jueves - Chilevisión

El organismo indicó que el fenómeno meteorológico podría registrarse desde la región de Coquimbo hasta la de Los Lagos.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por probables tormentas eléctricas en una decena de regiones del país.

La causa es una baja segregada que se prolongará hasta la noche del jueves 6 de noviembre. También se informó que durante la tarde-noche se esperan precipitaciones aisladas.

Zonas afectadas por región

Coquimbo: Precordillera, valles precordilleranos y cordillera.

Precordillera, valles precordilleranos y cordillera. Valparaíso: Cordillera costa, precordillera, valles precordilleranos y cordillera.

Cordillera costa, precordillera, valles precordilleranos y cordillera. Metropolitana : Cordillera costa, valle, precordillera y cordillera.

: Cordillera costa, valle, precordillera y cordillera. O'Higgins: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera.

Litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera. Maule: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera.

Litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera. Ñuble: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera.

Litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera. Biobío: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera.