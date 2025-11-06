 Estas son las 10 regiones de Chile que podrían tener tormentas eléctricas este jueves - Chilevisión
06/11/2025 09:26

Estas son las 10 regiones de Chile que podrían tener tormentas eléctricas este jueves

El organismo indicó que el fenómeno meteorológico podría registrarse desde la región de Coquimbo hasta la de Los Lagos.

Publicado por CHV Noticias

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por probables tormentas eléctricas en una decena de regiones del país.

La causa es una baja segregada que se prolongará hasta la noche del jueves 6 de noviembre. También se informó que durante la tarde-noche se esperan precipitaciones aisladas.

Zonas afectadas por región

  • Coquimbo: Precordillera, valles precordilleranos y cordillera.
  • Valparaíso: Cordillera costa, precordillera, valles precordilleranos y cordillera.
  • Metropolitana: Cordillera costa, valle, precordillera y cordillera.
  • O'Higgins: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera.
  • Maule: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera.
  • Ñuble: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera.
  • Biobío: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera.

  • La Araucanía: Cordillera costa, valle, precordillera y cordillera.
  • Los Ríos: Cordillera costa, valle, precordillera y cordillera.
  • Los Lagos: Precordillera y cordillera

