Emiten aviso por tormentas eléctricas en dos regiones extremas del país - Chilevisión

El organismo detalló el fenómeno meteorológico durante los próximos días.

Dirección Meteorológica de Chile emitió dos avisos por probables tormentas eléctricas en dos regiones extremas del país.

En el extremo norte, un sector de la región de Arica y Parinacota recibirá el fenómeno a causa de una dorsal en altura.

Lo mismo ocurrirá en el sur, en una amplia zona de la región de Magallanes y la Antártica Chilena, debido a una inestabilidad post sistema frontal.

A continuación, revisa los reportes del organismo.

DMC emite avisos por probables tormentas eléctricas

El pronóstico prevé probables tormentas eléctricas para los próximos dos días, dependiendo de la zona de cada región. Acá, revisa cuándo y dónde serán:

Región de Arica y Parinacota.

Desde la tarde del martes 14 hasta la tarde del jueves 16 de octubre:

Cordillera

Región de Magallanes y la Antártica Chilena

Desde la mañana del martes 14 hasta la noche del martes 14 de octubre:

Cordillera Austral Norte

Cordillera Austral Sur

Insular Norte

Insular Central

Insular Sur

Pampa Patagónica Norte

Pampa Patagónica Sur

Desde la tarde del miércoles 15 hasta la noche del miércoles 15: