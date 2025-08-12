 Dirección Meteorológica emite aviso por probable tormenta eléctrica en archipiélago de Juan Fernández - Chilevisión
12/08/2025 15:53

Emiten aviso por probable tormenta eléctrica en una zona de la región de Valparaíso

El organismo indica que el fenómeno comenzará la tarde del jueves 14 de agosto.

Publicado por CHV Noticias

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este martes un aviso por probables tormentas eléctricas en una zona de la región de Valparaíso.

El reporte hecho por el organismo indica que el archipiélago Juan Fernández podría recibir este fenómeno en los próximos días.

¿La razón? Una baja segregada, es decir, un sistema de baja presión en niveles altos de la atmósfera, lo que suele provocar lluvias, tormentas o granizo.

DMC emite aviso por probable tormenta eléctrica en archipiélago Juan Fernández

El pronóstico prevé que las probables tormentas eléctricas en el archipiélago Juan Fernández inicien la tarde del jueves 14 de agosto.

Detallan que, de ocurrir, podría prolongarse hasta la madrugada del viernes 15 de agosto. 

Recordemos que el nivel de aviso del Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC refiere a un pronóstico de "fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Mira acá el mapa:

