Cinco regiones en alerta por posibles tormentas eléctricas este lunes - Chilevisión

Los fenómenos podrían registrarse en dos regiones del norte y tres en el sur del país.

Un total de cinco regiones del país permanecen en alerta ante la posibilidad de tormentas eléctricas durante la tarde de este lunes.

De acuerdo a los avisos emitidos por la Dirección Meteorológica de Chile, los fenómenos podrían registrarse en dos regiones al norte y tres al sur del país.

En ambos casos, las tormentas eléctricas podrían prolongarse hasta la tarde de este lunes.

Dirección Meteorológica emite dos avisos por posibles tormentas eléctricas

A continuación, revisa los dos avisos de la Dirección Meteorológica de Chile por probables tormentas eléctricas, que incluye zonas afectadas por región y causas.

En el norte:

Condición sinóptica: Dorsal en altura

Arica y Parinacota (Cordillera)

(Cordillera) Tarapacá (Cordillera)

En el sur:

Condición sinóptica: Inestabilidad atmosférica