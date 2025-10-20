 Cinco regiones en alerta por posibles tormentas eléctricas este lunes - Chilevisión
Minuto a minuto
Nuevo antecedente tras revisión de cámaras: ¿Alguien simuló ser Krishna Aguilera? DGAC activa protocolos de emergencia en aeropuerto de Santiago por aviso de bomba Gobierno descarta que se adelante la devolución de cobros excesivos de cuentas de luz Formalizan por secuestro a Juan Beltrán, principal sospechoso de desaparición Krishna Aguilera Remonta Matthei: Así cambiaron las preferencias presidenciales según Pulso Ciudadano
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
20/10/2025 09:00

Cinco regiones en alerta por posibles tormentas eléctricas este lunes

Los fenómenos podrían registrarse en dos regiones del norte y tres en el sur del país.

Publicado por CHV Noticias

Un total de cinco regiones del país permanecen en alerta ante la posibilidad de tormentas eléctricas durante la tarde de este lunes.

De acuerdo a los avisos emitidos por la Dirección Meteorológica de Chile, los fenómenos podrían registrarse en dos regiones al norte y tres al sur del país. 

En ambos casos, las tormentas eléctricas podrían prolongarse hasta la tarde de este lunes.

Dirección Meteorológica emite dos avisos por posibles tormentas eléctricas

A continuación, revisa los dos avisos de la Dirección Meteorológica de Chile por probables tormentas eléctricas, que incluye zonas afectadas por región y causas.

En el norte:

Condición sinóptica: Dorsal en altura

  • Arica y Parinacota (Cordillera)
  • Tarapacá (Cordillera)

En el sur:

Condición sinóptica: Inestabilidad atmosférica

  • Los Ríos (Precordillera)
  • Los Lagos (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Chiloé, Litoral Interior)
  • Aysén (Insular Norte, Cordillera Austral Norte, Insular Sur, Cordillera Austral Sur)
Publicidad

Destacamos

Noticias

Pensión de Invalidez sube su monto: Consulta con tu RUT cuánto recibes todos los meses

Lo último

Lo más visto

“Que nunca más te tiren al suelo”: Esposo de Rosario Bravo alzó la voz tras conflicto con Fuenzalida

El médico cardiólogo, Carlos Caorsi aseguró que a su esposa se le ha faltado el respeto e hizo hincapié en que tanto él como su familia se mantienen "firmes" al lado de Rosario.

20/10/2025

“Devuélveme todo lo que...”: Marisol Gálvez arremetió contra Mauricio Israel por problemas económicos

Luego de que comunicador se fuera a Israel en 2008, su exesposa aseguró que terminó pagando por deudas de él e incluso perdió una casa que era de su propiedad.

20/10/2025

“Enamorándome...”: Publicación de Fran Virgilio desata furor en sus seguidores

Actualmente, la influencer se encuentra en Estados Unidos visitando a su familia, por lo que compartió una serie de fotos del viaje con una curiosa descripción.

19/10/2025

Michele Jankelevich entregó detalles de cómo equilibró sus estudios, el trabajo y la maternidad

La ingeniera civil y esposa de Gabriel Peralta cursó el Executive MBA durante dos años, con clases los viernes y sábados.

19/10/2025