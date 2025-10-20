Cinco regiones en alerta por posibles tormentas eléctricas este lunes - Chilevisión

Los fenómenos podrían registrarse en dos regiones del norte y tres en el sur del país.
Un total de cinco regiones del país permanecen en alerta ante la posibilidad de tormentas eléctricas durante la tarde de este lunes.
De acuerdo a los avisos emitidos por la Dirección Meteorológica de Chile, los fenómenos podrían registrarse en dos regiones al norte y tres al sur del país.
En ambos casos, las tormentas eléctricas podrían prolongarse hasta la tarde de este lunes.
A continuación, revisa los dos avisos de la Dirección Meteorológica de Chile por probables tormentas eléctricas, que incluye zonas afectadas por región y causas.
En el norte:
Condición sinóptica: Dorsal en altura
En el sur:
Condición sinóptica: Inestabilidad atmosférica