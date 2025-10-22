En pocas horas: Emiten aviso por posibles tormentas eléctricas en una región del sur de Chile - Chilevisión

Una región extrema del país podría recibir un importante fenómeno meteorológico en las próximas horas.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por probables tormentas eléctricas en una región del sur del país.

Se trata de la región de Magallanes y la Antártica Chilena, la que podría experimentar el importante fenómeno meteorológico en las próximas horas.

Región de Magallanes en alerta por probables tormentas eléctricas

De acuerdo a la Dirección Meteorológica, las probables tormentas eléctricas se registrarán durante la tarde de este miércoles 22 de octubre.

Según el organismo, el fenómeno es a causa de una inestabilidad atmosférica.

¿Y las zonas afectadas? Se informó que serán la Cordillera Austral Sur, Insular Central, Insular Sur, Pampa Patagónica Norte y Pampa Patagónica Sur.