 En pocas horas: Emiten aviso por posibles tormentas eléctricas en una región del sur de Chile - Chilevisión
Minuto a minuto
Alcalde de Providencia tras escándalo por Simce: Acusó “indolencia” e “incapacidad” del gobierno “A mi hermana le pegaron”: Revelan delicado antecedente a 18 días de la desaparición de Krishna Aguilera Elecciones Presidenciales 2025: Acá puedes ver si saliste vocal de mesa a partir del sábado VIDEO | Conmoción en Recoleta: Vecinos realizaron masivo cacerolazo tras muerte de Esteban “Soy inocente”: Pablo Longueira acusó persecución y daño irreparable tras largo juicio y ser absuelto en Caso SQM
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
22/10/2025 13:07

En pocas horas: Emiten aviso por posibles tormentas eléctricas en una región del sur de Chile

Una región extrema del país podría recibir un importante fenómeno meteorológico en las próximas horas.

Publicado por CHV Noticias

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por probables tormentas eléctricas en una región del sur del país.

Se trata de la región de Magallanes y la Antártica Chilena, la que podría experimentar el importante fenómeno meteorológico en las próximas horas.

Región de Magallanes en alerta por probables tormentas eléctricas

De acuerdo a la Dirección Meteorológica, las probables tormentas eléctricas se registrarán durante la tarde de este miércoles 22 de octubre.

Según el organismo, el fenómeno es a causa de una inestabilidad atmosférica.

¿Y las zonas afectadas? Se informó que serán la Cordillera Austral Sur, Insular Central, Insular Sur, Pampa Patagónica Norte y Pampa Patagónica Sur.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Quién es José Luis del Real? El “alguacil” detrás de persecución que terminó en tragedia en Recoleta

Lo último

Lo más visto

“A mi hermana le pegaron”: Revelan delicado antecedente a 18 días de la desaparición de Krishna Aguilera

Cristal Aguilera, hermana de la joven de 19 años, dio a conocer en Contigo en la Mañana un violento episodio que sufrió Krishna semanas previas a su desaparición.

22/10/2025

VIDEO | Delincuentes entraron a colegio mientras escapaban de Carabineros en La Pintana

Dos sujetos irrumpieron al interior de un establecimiento educacional cuando iban escapando de Carabineros en medio de una persecución policial.

22/10/2025

“Mamá, falta el Esteban”: Madre testigo del accidente relata difícil momento tras choque en Recoleta

En conversación con CHV Noticias, la mujer relató que su hija gritó desesparadamente mientras buscaba a su compañero. "Fue muy impactante ver cómo la gente rescataba a los niños", expresó.

21/10/2025

¿Coincidencia? Camilo Zicavo anunció que será papá y Denise Rosenthal publicó casi en simultáneo

Fue en marzo de este año cuando la pareja de artistas confirmó el término de su matrimonio. Ahora, el exintegrante de La Moral Distraída dio a conocer en Instagram que se convertirá en padre.

21/10/2025