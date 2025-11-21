Alertan evento de altas temperaturas extremas en dos regiones del país por tres días seguidos - Chilevisión

De acuerdo a lo detallado por la Dirección Meteorológica, las altas temperaturas se producirán este viernes, sábado y domingo, y las temperaturas alcanzarán hasta los 33 grados.

Una alerta por un evento de temperaturas extremas para este fin de semana fue informada por la Dirección Meteorológica de Chile.

De acuerdo a los datos detallados por el organismo, las altas temperaturas se producirán este viernes, sábado y domingo, y las temperaturas alcanzarán hasta los 33 grados.

Las regiones afectadas son Maule y Ñuble, tanto para sus zonas de la Cordillera de la Costa, el valle y precordillera.

Región: Maule

Viernes 21: Cordillera Costa 29-31, valle 30-32, precordillera 30-32

Sábado 22: Cordillera Costa 30-32, valle 30-32, precordillera 30-32

Domingo 23: Cordillera Costa 30-32, valle 31-33, precordillera 31-33

Región: Ñuble

Viernes 21: Cordillera Costa 29-31, valle 30-32, precordillera 30-32

Cordillera Costa 29-31, valle 30-32, precordillera 30-32 Sábado 22: Cordillera Costa 30-32, valle 30-32, precordillera 30-32

Cordillera Costa 30-32, valle 30-32, precordillera 30-32 Domingo 23: Cordillera Costa 30-32, valle 31-33, precordillera 31-33

¿Y la región Metropolitana?

Las tempraturas para la región Metropolitana para este fin de semana rondarán los 30 grados, pero no alcanzarán los nivel de las antes mencionadas.