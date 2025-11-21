Alertan evento de altas temperaturas extremas en dos regiones del país por tres días seguidos - Chilevisión

De acuerdo a lo detallado por la Dirección Meteorológica, las altas temperaturas se producirán este viernes, sábado y domingo, y las temperaturas alcanzarán hasta los 33 grados.
Una alerta por un evento de temperaturas extremas para este fin de semana fue informada por la Dirección Meteorológica de Chile.
Las regiones afectadas son Maule y Ñuble, tanto para sus zonas de la Cordillera de la Costa, el valle y precordillera.
Región: Maule
Región: Ñuble
Las tempraturas para la región Metropolitana para este fin de semana rondarán los 30 grados, pero no alcanzarán los nivel de las antes mencionadas.