Alertan evento de altas temperaturas extremas en dos regiones del país por tres días seguidos - Chilevisión

21/11/2025 12:05

Alertan evento de altas temperaturas extremas en dos regiones del país por tres días seguidos

De acuerdo a lo detallado por la Dirección Meteorológica, las altas temperaturas se producirán este viernes, sábado y domingo, y las temperaturas alcanzarán hasta los 33 grados.

Publicado por CHV Noticias

Una alerta por un evento de temperaturas extremas para este fin de semana fue informada por la Dirección Meteorológica de Chile.

De acuerdo a los datos detallados por el organismo, las altas temperaturas se producirán este viernes, sábado y domingo, y las temperaturas alcanzarán hasta los 33 grados.

Las regiones afectadas son Maule y Ñuble, tanto para sus zonas de la Cordillera de la Costa, el valle y precordillera.

Región: Maule

  • Viernes 21: Cordillera Costa 29-31, valle 30-32, precordillera 30-32 
  • Sábado 22: Cordillera Costa 30-32, valle 30-32, precordillera 30-32 
  • Domingo 23: Cordillera Costa  30-32, valle 31-33, precordillera 31-33

Región: Ñuble

  • Viernes 21: Cordillera Costa 29-31, valle 30-32, precordillera 30-32 
  • Sábado 22: Cordillera Costa 30-32, valle 30-32, precordillera 30-32 
  • Domingo 23: Cordillera Costa  30-32, valle 31-33, precordillera 31-33

¿Y la región Metropolitana?

Las tempraturas para la región Metropolitana para este fin de semana rondarán los 30 grados, pero no alcanzarán los nivel de las antes mencionadas.

  • Viernes 21: La máxima será de 31
  • Sábado 22: La máxima será de 30
  • Domingo 23: La máxima será de 28
