Activan sistema de alerta meteorológica por calor intenso en el norte y lluvias al sur - Chilevisión

El organismo informó que dos regiones al norte tendrán altas temperaturas, con máximas de 35°C, mientras que en el sur habrá precipitaciones importantes, con hasta 60 mm.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió recientemente dos avisos por temperaturas extremas y fenómenos climáticos relevantes en dos regiones del país.
Por un lado, en el norte, concretamente en las regiones de Antofagasta y Atacama, los termómetros podrían llegar a marcar hasta 34°C y 35°C.
Por otro lado, en el extremo sur, la región de Los Lagos y la comuna de Puerto Cisnes, en la región de Aysén, recibirán precipitaciones importantes en un corto periodo de tiempo.
A continuación, revisa los distintos reportes que hizo la Dirección Meteorológica de Chile.
Las altas temperaturas iniciaron ayer domingo y finalizarán la tarde de hoy lunes.
Región de Antogasta
Región de Atacama
Precordillera: Domingo 14: 32°-34° | Lunes 15: 32°-34°
El pronóstico prevé que las lluvias comiencen la tarde de este lunes y terminen durante la noche.
Región de Los Lagos
Región de Aysén
Solo comuna de Puerto Cisnes: 50-60 mm