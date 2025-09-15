 Activan sistema de alerta meteorológica por calor intenso en el norte y lluvias al sur - Chilevisión
15/09/2025 07:55

35° para algunas regiones: Activan sistema de alerta meteorológica por calor intenso en el norte y lluvias al sur

El organismo informó que dos regiones al norte tendrán altas temperaturas, con máximas de 35°C, mientras que en el sur habrá precipitaciones importantes, con hasta 60 mm.

Publicado por CHV Noticias

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió recientemente dos avisos por temperaturas extremas y fenómenos climáticos relevantes en dos regiones del país.

Por un lado, en el norte, concretamente en las regiones de Antofagasta y Atacama, los termómetros podrían llegar a marcar hasta 34°C y 35°C.

Por otro lado, en el extremo sur, la región de Los Lagos y la comuna de Puerto Cisnes, en la región de Aysén, recibirán precipitaciones importantes en un corto periodo de tiempo.

A continuación, revisa los distintos reportes que hizo la Dirección Meteorológica de Chile.

DMC emite avisos por altas temperaturas en el norte y lluvias importantes en el sur

Norte

Las altas temperaturas iniciaron ayer domingo y finalizarán la tarde de hoy lunes. 

Región de Antogasta

  • Pampa: Domingo 14: 33°-35° | Lunes 15: 33°-35°

Región de Atacama

Precordillera: Domingo 14: 32°-34° | Lunes 15: 32°-34°

Sur

El pronóstico prevé que las lluvias comiencen la tarde de este lunes y terminen durante la noche.

Región de Los Lagos

  • Litoral Interior: 45-50 mm
  • Cordillera Austral: 45-55 mm

Región de Aysén

Solo comuna de Puerto Cisnes: 50-60 mm

