Quién es Pequeño J, el narco que habría ordenado matar y descuartizar a tres jóvenes en Argentina - Chilevisión

Es sindicado como líder de una banda criminal y tendría un perfil "extremadamente sanguinario", pese a su corta edad.

Consternación ha causado en Argentina el crimen de tres jóvenes, asesinadas y descuartizadas a manos de miembros de una presunta banda dedicada al narcotráfico.

Los cuerpos de Brenda del Castillo y Morena Verdi —ambas de 20 años— y Lara Gutiérrez, de apenas 15, fueron encontrados en un domicilio de Florencio Varela con signos de tortura.

Una de las tesis que tiene la policía asegura que el crimen fue una presunta venganza que tenía por objetivo amedrentar a una banda criminal rival. ¿Y el presunto autor? Se trataría de "Pequeño J".

Quién es Pequeño J, el presunto autor del crimen que conmociona Argentina

Según medios trasandinos como TN o Infobae, un sujeto de 23 años conocido como Pequeño J o Julito —pues su nombre no ha sido dado a conocer— habría planeado el crimen.

El individuo sería líder de una banda criminal y sobre él pesaría una orden de captura nacional e internacional.

Junto con lo anterior, según fuentes policiales citadas por medios de Argentina, tendría un perfil "extremadamente sanguinario", pese a su corta edad.

A él además se le atribuyen los constantes gritos en los que decía: "Esto les pasa a quienes me roban", en medio de un registro captado de la tortura y ejecución de las víctimas.