Sobrina de “El Chuña” dedicó emotiva despedida en redes sociales: “Por qué no fuiste tú mi padre” - Chilevisión

A través de Facebook, Marijen Alfaro, sobrina del recordado protagonista del video viral, publicó un sentido mensaje. "Me has dejado un gran dolor", reconoció la mujer.

El pasado martes murió Benjamín Alfaro, conocido popularmente como "El Chuña", protagonista de uno de los primeros videos virales en Chile. Su sobrina, Marijen, compartió un emotivo mensaje de despedida en redes sociales.

A través de Facebook, la mujer manifestó su profunda conexión y el cariño que sentía por su tío Benjamín, destacando momentos compartidos y el amor incondicional que los unía.

"Hoy partiste a tu morada, viejito mío. Tú sabes que nos amábamos; siempre te respeté como a un tío, mi tío Benjamín del Tránsito Alfaro González", partió diciendo Marijen.

Luego, la familiar del querido personaje de internet indicó: "Siempre le dije a Dios por qué no fuiste tú mi padre, y te lo dije a ti muchas veces. Sé que estarás mejor donde fuiste llamado, al cielo, mi viejito mío. Me has dejado un gran dolor".

"Le doy gracias a Dios por la infancia que vivimos juntos, eso siempre quedará en mi corazón, que hoy está destrozado. Siempre te busqué cuando iba a Los Vilos y quedábamos de juntarnos el día que iría. Nunca te olvidabas y me esperabas en donde te decía", agregó.

"Esos besitos en tu peladita, esos abrazos llenos de mucho amor, me los llevaré, si Dios lo permite, a nuestro segundo y último encuentro. Descansa en paz, sé que estabas cansadito ya, Dios se apiadó de ti. Te amo y te amaré siempre, tú lo sabes", fue parte de su mensaje.

¿Quién era "El Chuña"?

"El Chuña", como era conocido en su ciudad natal y en redes sociales, fue rostro de los primeros videos que se volvieron virales a nivel nacional en YouTube, incluidos los videos: "Tan helao' que estai' Juan" y "Amaya Forch... me voy a la capilla".

VER MÁS SOBRE EL CHUÑA

De hecho, tras varios años sin conocer de su paradero públicamente, este popular personaje había reaparecido a finales de 2023, en un video ampliamente viralizado en TikTok.

En esa oportunidad, fue uno de los usuarios de dicha plataforma quien lo reconoció en la calle, lo grabó y lo subió con el siguiente mensaje: "De Los Vilos para el mundo, el gran Benjamín Alfaro, alias el Chuña".