Joven argentino conmueve al despedirse de su abuela antes de viajar a España: “Espero volver a verte” - Chilevisión

Un registro en Tiktok ha conmocionado las redes sociales, luego que un joven le explica a su familiar que deberá viajar para buscar más oportunidades laborales y conseguir más ingresos.

Un emotivo registro se ha viralizado en las redes sociales por un joven argentino que grabó una sentida despedida de su abuela, esto tras decidir viajar a España a buscar mejores oportunidades laborales.

En el video de la cuenta de Tiktok de @gianlucapugliesee, que ya cuenta con más de 54 millones de visualizaciones y con 7,3 millones de likes, el aludido compartió la breve pero emotiva conversación que sostuvo su familiar y entregó las razones de su drástica y dolorosa decisión.

Joven argentino viral lloró al despedirse de su abuela

En la publicación, el joven se acerca a su abuela, una mujer adulta mayor a quien llama "babi", para explicarle que se va a Europa para intentar conseguir más ingresos.

"El domingo ya me voy a España, a trabajar. Me voy muchos meses... Me voy a hacer plata", comentó el joven a su familiar.

La adulta mayor, visiblemente emocionada, mostró su pena por la partida del joven, el que le aseguró que tomó esta decisión porque "el país no da para más".

"Espero volver a verte, si Dios me da vida. Pero, ¿por qué te tienes que ir a España? Te voy a extrañar... El único que me cuida bien sos vos", contestó la mujer antes de abrazarse y prometer que lo iba a esperar.

Revisa el viral de "Babi", la despedida de joven con su abuela