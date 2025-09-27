 Influencer estadounidense se hizo viral con particular elogio a Chile: “Mejor que California...” - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Desaparecida o sobreviviene? CHV Noticias emitirá exclusivo reportaje sobre el caso de Bernada Vera Imputado le robó la mochila a abogado que le rebajó medida cautelar: Quedó en prisión preventiva Empate en el primer lugar: Así han variado las preferencias presidenciales según Panel Ciudadano UDD Sismo remeció al norte del país: Conoce la magnitud y el epicentro Alerta en Chile por peligrosa nueva droga: Puede ser confundida con un sticker
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/09/2025 12:04

Influencer estadounidense se hizo viral con particular elogio a Chile: “Mejor que California...”

El influencer además de elogiar la geografía de Chile, dio detalles de cómo organizó su viaje al país y alentó a su público a hacerlo.

Publicado por Gabriela Valdés

Un turista estadounidense se volvió viral luego de llenar de elogios a las costas del país a través de la red social X.

El influencer conocido en redes como Jack´s World, incluso señaló que las playas de Chile son mejores que las de California.

"Costa mejor que en California"

"Todo el mundo habla de la Patagonia argentina, pero a 3 horas de distancia hay mil millas de costa mejor que en California, y nadie parece saberlo", comenzó indicando a través de X.

En esa línea, destacó: "La costa media de Chile: Interminables acantilados de playas y montañas combinados con pequeños pueblos súper relajados".

"Además de pingüinos, ballenas, enormes cascadas y bosques antiguos más diversos que en el norte", agregó.

El influencer también elogió otras características del país: "Sin mencionar las montañas de los Andes cubiertas de nieve de 20.000 pies como telón de fondo".

"No necesitas recorrer la carísima costa oeste de EE. UU. en coche. Gastarás menos si vuelas hasta Chile, alquilas un coche allí y recorres medio país en coche", continuó.

Por otro lado, el estadounidense explicó cómo organizó su viaje al país, indicando que "literalmente, solo busqué en Google Maps en Chile. Todo es un gran parque nacional. Eso fue todo lo que necesité para reservar".

"Viajar de Nueva York a Santiago de Chile es súper barato si usas puntos. Lo hice dos veces", finalizó Jack.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Desaparecida o sobreviviene? CHV Noticias emitirá exclusivo reportaje sobre el caso de Bernada Vera

Lo último

Lo más visto

Padre encontró a las víctimas: Lo que se sabe de la investigación por parricidio en Chiguyante

El padre de las víctimas fue quien los encontró dentro del domicilio cerca de las 20:00 horas. Primero halló a su hijo y alertó a las autoridades, para posteriormente encontrar el cuerpo sin vida de su hija.

27/09/2025

“Mi hijo dio su único concierto”: Mariana Derderían agradeció emotivo homenaje de Manuel García

Manuel García tuvo una función este viernes donde puso un audio del pequeño Pedro cantando su canción "El Reproche" y luego la interpretó en honor a él y a su madre, Mariana Derderián,

27/09/2025

Episodio de VIF terminó con el agresor muerto en Iquique: Sobrino de la víctima intervino

Los hechos ocurrieron a eso de las 07:00 horas de este sábado, cuando la víctima se encontraba compartiendo con un grupo de personas, momento en que fue agredida por su pareja.

27/09/2025

“Se dejó llevar por el fanatismo”: Naya Fácil ofreció disculpas públicas tras polémica en Japón

La influencer aseguró que intentó comprar el afiche, pero se trataba de un aviso publicitario y aseguró que su hermana se encuentra muy afectada por los comentarios en redes sociales.

27/09/2025