Influencer estadounidense se hizo viral con particular elogio a Chile: “Mejor que California...” - Chilevisión

El influencer además de elogiar la geografía de Chile, dio detalles de cómo organizó su viaje al país y alentó a su público a hacerlo.

Un turista estadounidense se volvió viral luego de llenar de elogios a las costas del país a través de la red social X.

El influencer conocido en redes como Jack´s World, incluso señaló que las playas de Chile son mejores que las de California.

"Costa mejor que en California"

"Todo el mundo habla de la Patagonia argentina, pero a 3 horas de distancia hay mil millas de costa mejor que en California, y nadie parece saberlo", comenzó indicando a través de X.

En esa línea, destacó: "La costa media de Chile: Interminables acantilados de playas y montañas combinados con pequeños pueblos súper relajados".

"Además de pingüinos, ballenas, enormes cascadas y bosques antiguos más diversos que en el norte", agregó.

El influencer también elogió otras características del país: "Sin mencionar las montañas de los Andes cubiertas de nieve de 20.000 pies como telón de fondo".

"No necesitas recorrer la carísima costa oeste de EE. UU. en coche. Gastarás menos si vuelas hasta Chile, alquilas un coche allí y recorres medio país en coche", continuó.

Por otro lado, el estadounidense explicó cómo organizó su viaje al país, indicando que "literalmente, solo busqué en Google Maps en Chile. Todo es un gran parque nacional. Eso fue todo lo que necesité para reservar".

"Viajar de Nueva York a Santiago de Chile es súper barato si usas puntos. Lo hice dos veces", finalizó Jack.