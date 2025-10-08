"Dile que...": Presidente Boric se volvió viral con respuesta a niño que le dijo que le caía mal a su abuela - Chilevisión

El mandatario se tomó con humor la intervención de un pequeño que se le acercó para comentarle que su abuela no tenía la mejor opinión de él.

El presidente Gabriel Boric se volvió viral en redes sociales luego de una conversación que tuvo con un niño.

La interacción se produjo durante un evento de ciencia y tecnología en el Museo Interactivo Mirador en la que participó el mandatario.

En medio de la actividad, un niño se le acercó al presidente para plantearle la opinión que tenía su abuela respecto a él.

La conversación quedó registrada por una usaria que compartió el registro a través de TikTok con el título: “Mi hijo le dice al presidente ‘Boric le tengo que decir algo: usted el cae mal a mi abuela’”.

Al escuchar el comentario, el presidente Boric le expresó al menor que “a tu abuela le puede caer bien el presidente o le puede caer mal el presidente y tiene todo el derecho a expresarlo siempre”.

“Dile que yo igual tengo que trabajar para ella. Mándale un saludo a tu abuela”, recalcó al pequeño.

El viral del presidente Boric