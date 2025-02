Adulto mayor que fue atleta se vuelve viral en emotivo TikTok: Tiene 84 años y vende calendarios - Chilevisión

El hombre ganó más de 80 maratones y fue campeón sudamericano en tres ocasiones. Actualmente y pese a su edad, debe seguir trabajando.

Con su tradicional pregunta "¿qué prefiere: que le regale 20 mil pesos o que hagamos un video para promocionar su negocio?", el TikToker Felipe Ñancupil inició su video en el que se encontró con la emotiva historia de un adulto mayor.

Se trata de Víctor Toro Flores, de 84 años, que hace más de 6 décadas es dueño de un kiosco en el centro de Santiago y en su juventud fue un gran atleta.

En su local comercializa diversos letreros de arriendo y venta, como también calendarios y bebestibles, los cuales asegura que cada vez vende menos.

Frente a lo anterior, el influencer le regaló 50 mil pesos como parte de su ayuda, y además, realizó un video promocional que fue publicado posteriormente.

La historia del kiosquero que fue atleta

"Torito" como le decían cuando era joven, fue un destacado atleta hace algunos años, ganando más de 80 maratones y 3 campeonatos sudamericanos de atletismo.

A pesar de su éxito y edad, el adulto mayor aún tiene que trabajar en su kiosco, en el que conserva algunas imagenes de cuando era deportista.

"Me vengo a pie del Parque O'Higgins para acá, me siento bien físicamente. Para la edad que tengo debería estar en la casa, pero no", comentó.