La gran promesa de Kidd Voodoo a los hinchas de la U: “Es mi fin como artista” - Chilevisión

El cantante urbano reveló el deseo que tiene junto al club de sus amores en una conversación con Pamela Díaz.

El artista urbano Kidd Voodoo participó del programa "Sin Editar" de Pamela Díaz y reveló el anhelo que tiene a futuro.

David León Urbina (nombre real de Kidd Voodoo), abordó distintos aspectos de su vida durante la conversación, entre ellas su vida amorosa, el Festival de Viña del Mar y lo que significa para él la Universidad de Chile.

Sobre lo último, el cantante recalcó que es hincha del club universitario y como artista espera cumplir el sueño que muchos fanáticos tienen.

La promesa de Kidd Voodoo con los hinchas de Universidad de Chile

Durante la entrevista, la "fiera" bromeó con Kidd Voodoo tras consultarle si iba al estadio, a lo cual el cantante le respondió que no.

En la misma línea, la ex chica reality le recalcó el hecho de que la "U" no tenga estadio propio, "igual no tienen estadio, entonces igual es difícil".

Ante esto, el artista reveló uno de sus sueños: "Te apuesto que yo voy a ser el que haga el estadio de la U, en algún momento. Ese es mi fin como artista".

"Yo creo que es una hueá de logística más que nada", respondió David Urbina tras ser consultado sobre por qué cree que Universidad de Chile aún no tiene estadio propio.