Super Japan Expo 2024: Así fue el meet and greet de BRADIO, la banda funk rock japonesa - Chilevisión

Son parte de los cinco invitados que este año puedes conocer en la Estación Mapocho junto a una inolvidable experiencia. Compra tus boletos a través del sistema Puntoticket y vive la última jornada de la expo.

Este domingo 12 de mayo se vivirá la última jornada de la Super Japan Expo 2024 en la Estación Mapocho, con más actividades de meet & greet en las que podrás conocer a tus artistas favoritos.

Y es que este sábado fue el turno de BRADIO, quienes pasaron un entretenido momento junto a sus fanáticos, con firma de autógrafos y fotografías que hicieron de la instancia algo inolvidable.

Recordemos que "Break the Rule And Do Image On", banda de funck rock japonesa, es uno de los invitados a la expo; aunque todavía quedan más oportunidades, con diferentes horarios y experiencias únicas.

Super Japan Expo 2024: Compra tu boleto meet & greet

En caso de que quieras ser parte de la inolvidable experiencia del meet & greet puedes acceder a los boletos de manera sencilla a través de Puntoticket en su sitio web.

Recuerda que debes tener previamente adquirido tu ticket General o VIP. Para el domingo 12 de mayo puedes encontrar en la página a Cö Shu Nie, programado para las 16:30 horas, y a Tokyo Den Nou + Ichigorinahamu a las 19:00 horas.