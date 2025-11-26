 Stranger Things chileno: Figuras nacionales protagonizan spot de la famosa serie de Netflix - Chilevisión
Minuto a minuto
Tras acusación de Karla Melo por discriminación: ¿Los restaurantes pueden tener “dress code”? Democracia Cristiana suspende militancia de Eduardo Frei tras reunión con José Antonio Kast Senado despacha Ley de Presupuestos 2026: Se destinarán $5 mil millones más en seguridad Estudiante universitario atacó a profesor en Valparaíso: Docente fue trasladado a servicio asistencial Así fue la detención en la carretera Austral de hombre venezolano que acosaba a menor de 16 años en Osorno
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/11/2025 22:46

Stranger Things chileno: Figuras nacionales protagonizan spot de la famosa serie de Netflix

El trío protagoniza la campaña oficial en Chile para el estreno de la última temporada de serie.

Este año, el mundo entero se prepara para el esperado estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things. Pero en Chile, el Upside Down no vendrá desde otra dimensión: aquí “sale desde abajo no más”, directo desde lo más profundo del territorio nacional.

Con volcanes activos, una cultura minera que late bajo la tierra, y un país que vive entre temblores, réplicas y “¿lo sentiste?”, Chile siempre ha vibrado desde el subsuelo. Por eso, el cierre de la serie encuentra un escenario perfecto en un país donde lo extraño siempre estuvo debajo de nuestros pies.

Una campaña inspirada en un país que vive “desde lo profundo”… literalmente

En el día de su lanzamiento, se estrenará el spot oficial lleno de humor y referencias pop chileno, protagonizado por el icónico minero Mario Sepúlveda—Super Mario—quien vuelve a hablar de lo que ocurre bajo tierra, pero esta vez con un tono entre advertencia y talla: “cabros, no sé cómo decirles esto, pero no se puede esperar más. Están pasando hueás raras bajo tierra, cosas que nunca pensamos que llegarían hasta acá”.

Su testimonio abre un relato que mezcla misterio con frases que sólo un chileno podría decir. Más adelante se suman Marcelo Lagos, con su clásico tono apocalíptico-didáctico, pero ahora agregando advertencias tan nuestras como “analizo los datos una y otra vez y siempre es diferente. Voces e idiomas que no reconozco. Interferencias, números imposibles (...) nunca antes he visto algo así”,  y Sebastián ‘Lindorfo’ Jiménez, aportando señales extrañas en animales en donde explica a los niños que están viendo desde sus casas que “esta es una mascota muy especial…¡qué chucha hacemos con esta cuestión ahora?

Cada uno aporta su estilo, su ironía y ese humor nacional que convierte la campaña en un guiño directo a quienes crecieron entre temblores, volcanes y noticias de último minuto.

MIRA EL VIDEO ACÁ 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Estos son todos los bonos estatales que puedes cobrar la última semana de noviembre

Lo último

Lo más visto

Detienen a sujeto extranjero que acosaba y amenazaba a menor de 16 años en Osorno

Tras la viralización del caso, se conoció que el hombre tenía denuncias en Bogotá, Colombia, por hechos muy similares. 

26/11/2025

Estudiante universitario atacó a profesor en Valparaíso: Docente fue trasladado a servicio asistencial

La víctima es un profesor del Departamento de Informática de la Universidad Federico Santa María y el agresor un estudiante de la carrera de ingeniería civil informática. 

26/11/2025

Centro de estudiantes se manifiesta por videos sexuales de estudiantes en aulas y frente a sus compañeros en la UC

Estos videos se grabaron en las instalaciones del campus San Joaquín de la mencionada casa de estudios y en presencia de sus propios compañeros. 

26/11/2025

Restos fueron llevados al Parque del Recuerdo: Entregan cuerpo de Eduardo Cruz-Coke a su exesposa

Este miércoles, el Servicio Médico Legal entregó a su exesposa el cuerpo de Eduardo Cruz-Coke, asesinado en el triple crimen de La Reina ocurrido a mediados de octubre.

26/11/2025