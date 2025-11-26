Stranger Things chileno: Figuras nacionales protagonizan spot de la famosa serie de Netflix - Chilevisión

El trío protagoniza la campaña oficial en Chile para el estreno de la última temporada de serie.

Este año, el mundo entero se prepara para el esperado estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things. Pero en Chile, el Upside Down no vendrá desde otra dimensión: aquí “sale desde abajo no más”, directo desde lo más profundo del territorio nacional.

Con volcanes activos, una cultura minera que late bajo la tierra, y un país que vive entre temblores, réplicas y “¿lo sentiste?”, Chile siempre ha vibrado desde el subsuelo. Por eso, el cierre de la serie encuentra un escenario perfecto en un país donde lo extraño siempre estuvo debajo de nuestros pies.

Una campaña inspirada en un país que vive “desde lo profundo”… literalmente

En el día de su lanzamiento, se estrenará el spot oficial lleno de humor y referencias pop chileno, protagonizado por el icónico minero Mario Sepúlveda—Super Mario—quien vuelve a hablar de lo que ocurre bajo tierra, pero esta vez con un tono entre advertencia y talla: “cabros, no sé cómo decirles esto, pero no se puede esperar más. Están pasando hueás raras bajo tierra, cosas que nunca pensamos que llegarían hasta acá”.

Su testimonio abre un relato que mezcla misterio con frases que sólo un chileno podría decir. Más adelante se suman Marcelo Lagos, con su clásico tono apocalíptico-didáctico, pero ahora agregando advertencias tan nuestras como “analizo los datos una y otra vez y siempre es diferente. Voces e idiomas que no reconozco. Interferencias, números imposibles (...) nunca antes he visto algo así”, y Sebastián ‘Lindorfo’ Jiménez, aportando señales extrañas en animales en donde explica a los niños que están viendo desde sus casas que “esta es una mascota muy especial…¡qué chucha hacemos con esta cuestión ahora?

Cada uno aporta su estilo, su ironía y ese humor nacional que convierte la campaña en un guiño directo a quienes crecieron entre temblores, volcanes y noticias de último minuto.

