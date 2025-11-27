Renito Ralf emocionó en su debut en Paris Parade 2025: Lo vieron más de 1 millón de personas - Chilevisión

El querido renito de Cenco Malls apareció por primera vez en el emblemático desfile con un globo gigante de más de 10 metros. En total, 32 personas guiaron su recorrido por el centro de Santiago.

Una tarde de emociones fue la que se vivió el pasado domingo en Santiago: El querido renito Ralf de Cenco Malls hizo su debut en Paris Parade 2025 con una imponente versión gigante de más de 10 metros de altura.

En su primer desfile navideño, tuvo el honor de anteceder la caravana del Viejito Pascuero, emocionando a miles de familias que se reunieron en la Alameda para disfrutar de uno de los eventos más convocantes del año.

Los miles de espectadores pudieron saludar y fotografiar al renito a lo largo de todo el recorrido, siendo testigos del trabajo de las 32 personas que guiaron al gigantesco globo inflable a lo largo de la avenida.

Este debut marcó un hito para Cenco Malls, pues con la participación de Ralf refuerzan su compromiso de crear experiencias que conectan e inspiran tanto dentro como fuera de sus centros comerciales.

Nuevas sorpresas y actividades en diciembre

De acuerdo con la marca, el evento reunió a más de 1.000.000 de personas a lo largo de la Alameda, mientras que Ralf fue uno de los personajes más aplaudidos de la jornada por los cientos de miles de niños.

Pero eso no es todo, ya que durante diciembre Cenco Malls continuará celebrando la temporada con diversas actividades en sus centros comerciales con nuevas sorpresas y experiencias para todas las edades.

La Fábrica de Ralf, la tradicional visita del Viejito Pascuero y múltiples experiencias temáticas invitarán a las familias a disfrutar de momentos llenos de magia y alegría.

Con estas iniciativas, la marca reafirma su propósito de generar espacios de encuentro, emoción y celebración para todas las comunidades. Para conocer el detalle de las actividades navideñas, puedes visitar su sitio web pinchando este enlace.