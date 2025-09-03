 Mercado Libre abre nueva unidad de negocios: Beneficiará y potenciará el comercio mayorista - Chilevisión
Minuto a minuto
“Impunidad terrible y perversa”: La segunda denuncia contra torturadores de hospital de Osorno AHORA | Reportan 21 heridos tras choque de bus escolar y camión en Ruta 5 Norte Aprueba candidatura a diputado de Daniel Jadue y rechazan solicitud de RN Ropa de la víctima y documentos: Acusan posibles errores en caso de excadetes de Cobreloa por violación “Seguimos adelante”: La férrea postura de Pedro y Antonio Campos tras sobreseimiento de su padre
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/09/2025 16:10

Mercado Libre abre nueva unidad de negocios: Beneficiará y potenciará el comercio mayorista

Tras la reciente edición de Mercado Libre Experience, la empresa realizó un gran anuncio para compradores y vendedores que utilizan el mecanismo B2B para realizar negocios.

Publicado por CHV Noticias

En la reciente edición del Mercado Libre Experience en Chile, la plataforma de e-commerce oficializó el lanzamiento de Mercado Libre Negocios, una nueva unidad B2B (Business to Business) diseñada para facilitar la compra y venta de productos al por mayor.

Esta solución va en beneficio de emprendedores, hasta grandes empresas y gobiernos, ofreciendo condiciones para quienes realicen compras mayoristas desde una cuenta de empresa o usuario con RUT. 

El anuncio responde a una demanda creciente del mercado: Vendedores que buscan una forma más eficiente y escalable de atender a compradores mayoristas y compradores corporativos. 

Mercado Libre abre nueva unidad de compra y venta

Según estimaciones de Statista, plataforma global de datos e inteligencia de negocios, el comercio electrónico B2B ya mueve un volumen cuatro veces mayor que el e-commerce B2C a nivel mundial, y se proyecta que será cinco veces mayor para 2026.

"Queremos que cada emprendedor, pyme o empresa encuentre en nuestra plataforma una forma más eficiente de operar: sin papeleos, sin intermediarios, con acceso a precios competitivos y logística ágil", afirma Camila Cembrano, directora comercial de Mercado Libre en Chile.

Desde el inicio de las pruebas en octubre de 2024 hasta hoy, Mercado Libre Negocios ya cuenta en América Latina con más de 4 millones de usuarios habilitados para hacer compras al por mayor, y en Chile tiene una oferta de más de 77 mil productos.

Cómo acceder a Mercado Libre Negocios 

Los vendedores que quieran acceder a las funcionalidades exclusivas de Mercado Libre Negocios solo deben ingresar al sitio y activar un perfil corporativo con un RUT válido, o solicitar la migración de su cuenta personal a una empresarial. Los beneficios incluyen:

  • Ofertas y precios mayoristas.
  • Posibilidad de registrar y gestionar permisos de compra para colaboradores.
  • Emisión garantizada de facturas homologadas.
  • Acceso a vendedores calificados con logística ágil.
  • Validación de cuentas empresariales, garantizando un entorno seguro y transparente.
  • Pagos seguros, cuotas y financiamiento exclusivo a través de Mercado Pago.

La plataforma ya está disponible también en México, Argentina y próximamente será lanzada oficialmente en Brasil. 

Para más información, visita el sitio de Mercado Libre Negocios

Publicidad

Destacamos

Noticias

Por la pensión de alimentos: Revelan la discusión que terminó con un padre disparando a su hijo de 2 años

Lo último

Lo más visto

“Aquí hay crueldad”: Lo que se sabe de los torturadores de funcionario en Hospital Base de Osorno

La grave situación se hizo pública la madrugada de este lunes, luego que un correo electrónico con videos y fotografías fuera difundido entre compañeros de trabajo.

03/09/2025

Por la pensión de alimentos: Revelan la discusión que terminó con un padre disparando a su hijo de 2 años

Según detalló el Ministerio Público, la tragedia se habría desatado a raíz de una discusión del padre con la madre del niño. Tras el ataque, el menor se mantiene internado y con riesgo vital.

03/09/2025

Atacaba a víctimas en la vía pública: Médico acusado de abuso sexual quedó en prisión preventiva

El traumatólogo infantil Cristian Skog Benítez es acusado de una serie de delitos de índole sexual. Su modus operandi era atacar semidesnudo a sus víctimas en las calles de Viña del Mar.

03/09/2025

Los argumentos del clan Di Girolamo para recurrir a la Suprema contra Cristián Campos

A través de un comunicado, la familia de Raffaella di Girolamo sostuvo que respetan lo dictado por la Corte de Apelaciones, sin embargo, acudirán a la Suprema, ya que el fallo "niega el derecho a reparación, verdad y justicia de la víctima".

03/09/2025