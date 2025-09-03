Mercado Libre abre nueva unidad de negocios: Beneficiará y potenciará el comercio mayorista - Chilevisión

Tras la reciente edición de Mercado Libre Experience, la empresa realizó un gran anuncio para compradores y vendedores que utilizan el mecanismo B2B para realizar negocios.

En la reciente edición del Mercado Libre Experience en Chile, la plataforma de e-commerce oficializó el lanzamiento de Mercado Libre Negocios, una nueva unidad B2B (Business to Business) diseñada para facilitar la compra y venta de productos al por mayor.

Esta solución va en beneficio de emprendedores, hasta grandes empresas y gobiernos, ofreciendo condiciones para quienes realicen compras mayoristas desde una cuenta de empresa o usuario con RUT.

El anuncio responde a una demanda creciente del mercado: Vendedores que buscan una forma más eficiente y escalable de atender a compradores mayoristas y compradores corporativos.

Mercado Libre abre nueva unidad de compra y venta

Según estimaciones de Statista, plataforma global de datos e inteligencia de negocios, el comercio electrónico B2B ya mueve un volumen cuatro veces mayor que el e-commerce B2C a nivel mundial, y se proyecta que será cinco veces mayor para 2026.

"Queremos que cada emprendedor, pyme o empresa encuentre en nuestra plataforma una forma más eficiente de operar: sin papeleos, sin intermediarios, con acceso a precios competitivos y logística ágil", afirma Camila Cembrano, directora comercial de Mercado Libre en Chile.

Desde el inicio de las pruebas en octubre de 2024 hasta hoy, Mercado Libre Negocios ya cuenta en América Latina con más de 4 millones de usuarios habilitados para hacer compras al por mayor, y en Chile tiene una oferta de más de 77 mil productos.

Cómo acceder a Mercado Libre Negocios

Los vendedores que quieran acceder a las funcionalidades exclusivas de Mercado Libre Negocios solo deben ingresar al sitio y activar un perfil corporativo con un RUT válido, o solicitar la migración de su cuenta personal a una empresarial. Los beneficios incluyen:

Ofertas y precios mayoristas.

Posibilidad de registrar y gestionar permisos de compra para colaboradores.

Emisión garantizada de facturas homologadas.

Acceso a vendedores calificados con logística ágil.

Validación de cuentas empresariales, garantizando un entorno seguro y transparente.

Pagos seguros, cuotas y financiamiento exclusivo a través de Mercado Pago.

La plataforma ya está disponible también en México, Argentina y próximamente será lanzada oficialmente en Brasil.

Para más información, visita el sitio de Mercado Libre Negocios.