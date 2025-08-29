Mercado Libre Experience 2025 reunió a más de 5 mil asistentes en Espacio Riesco - Chilevisión

Durante el evento, el vicepresidente de Países Andinos de Mercado Libre, anunció la construcción de un nuevo centro de distribución en la comuna de Colina, en la Región Metropolitana.

Con una amplia convocatoria se llevó a cabo la segunda versión de Mercado Libre Experience en Chile, el evento de eCommerce que reunió a más de 5.000 asistentes en Espacio Riesco como un punto de encuentro para emprendedores, pymes y grandes marcas que buscan acelerar su crecimiento en el mundo digital.

Durante toda la jornada, los participantes recorrieron más de 12.000 metros cuadrados de exhibiciones, charlas, talleres y experiencias, con 7 escenarios en paralelo y la presencia de speakers, como Sean Summers, Soledad Dematteo y Alan Meyer, quienes compartieron tendencias, aprendizajes e innovaciones para impulsar el ecosistema del comercio electrónico en la región.

El vicepresidente de Países Andinos de Mercado Libre, Alan Meyer, destacó: “Reunimos a más de 5.000 personas en un espacio pensado para inspirar, aprender y conectar. Nuestro compromiso es seguir impulsando a emprendedores y pymes a crecer en el ecosistema digital, porque estamos convencidos de que el futuro del comercio en la región se construye en conjunto, con innovación y colaboración”.

Alan Meyer, junto a Agustín Costa, Vicepresidente Senior de Envíos de Mercado Libre, se refirió formalmente a la construcción de un nuevo centro de distribución en la comuna de Colina, en la Región Metropolitana. Son aproximadamente 100 mil metros cuadrados, que se suman a su actual centro en esa misma localidad. Con estas nuevas instalaciones, la compañía alcanzará un total de 200 mil metros cuadrados construidos, duplicando su capacidad de almacenamiento.

De esta manera, Mercado Libre Experience 2025 cerró su segunda versión en Chile, instancia que fue destacada como un espacio de aprendizaje para emprendedores y empresas que buscan crecer en el ecosistema digital.