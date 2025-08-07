Revelan el lineup de Mercado Libre Experience 2025: Conoce a los principales expositores - Chilevisión

El evento de eCommerce más grande de la región llegará a Espacio Riesco en unas semanas. Entérate de los detalles a continuación.

Para el próximo miércoles 27 de agosto en Espacio Riesco está programada la realización de la segunda edición en Chile de Mercado Libre Experience.

El evento reunirá a algunos de los principales líderes del ecosistema online de América Latina y contará con exposiciones de vendedores y emprendedores del mundo del eCommerce.

El encuentro promete juntar a los protagonistas y líderes de los cambios tecnológicos en el comercio digital, todo en este nueva versión del evento de eCommerce más grande de la región.

Revisa el lineup del Mercado Libre Experience

09:15 - Camila Cembrano, directora Comercial de Marketplace Chile: con 8 años en la compañía, y reconocida como ejecutiva del año por Mujeres Empresarias este 2025, será la encargada de dar el kick-off al evento.

10:00 - Alan Meyer, vicepresidente de Países Andinos: bajo su liderazgo, la operación en Chile creció 10 veces en los últimos tres años, alcanzando 100 millones de visitas mensuales, más de 35 millones de productos y un millón de envíos semanales. Compartirá cómo Mercado Libre se ha transformado en una plataforma clave para el desarrollo económico del país.

10:30 - Sean Summers, vicepresidente ejecutivo de Marketing y Publicidad: el principal responsable de la construcción de marca de Mercado Libre, la empresa más valiosa de América Latina, abordará el rol de la compañía como motor de desarrollo para toda la región y reflexionará sobre el futuro del eCommerce en un entorno tan cambiante como el actual.

11:00 - Agustín Costa, vicepresidente Senior de Mercado Envíos: el responsable de las entregas rápidas a nivel regional expondrá sobre la eficiencia logística y los desafíos de gestionar más de 30 millones de pedidos semanales en la región. Con un equipo de casi 50.000 personas, entregará las claves para entender cómo la tecnología está transformando la última milla.

12:00 - Soledad Dematteo, vicepresidenta Senior de Tecnología y Producto y creadora de la app de Mercado Libre: expondrá sobre el poder de la tecnología para seguir revolucionando el negocio. Ha sido protagonista de la evolución tecnológica de Mercado Libre, desde el desarrollo de la primera app hasta la transformación actual de sus sistemas con enfoque en la innovación.

12:35 - Paula Arregui, vicepresidenta senior de Mercado Pago y primera colaboradora de la fintech a nivel regional: con 25 años en Mercado Libre y un rol fundamental en el desarrollo de productos fintech para más de 64 millones de usuarios únicos, abordará cómo la inclusión financiera impulsa la digitalización del comercio, en una de las unidades de negocio más relevantes de la compañía.

13:15 - Jesús Moreno, vicepresidente Senior de Mercado Ads: el especialista en retail media y publicidad digital de Mercado Libre mostrará cómo esta ola está revolucionando la manera en que las marcas y los consumidores se conectan en el entorno online.

14:00 - Juan Lavista, vicepresidente de Marketing Commerce: el experto en data y performance de marketing en Mercado Libre, contará cómo construir marca y generar demanda dentro de un marketplace, conectando con una audiencia diversa y transversal.

Escenario del Mercado Libre Experience

El evento contará con diversos escenarios, cada uno destinado a una actividad y temática en particular, conócelos acá:

Escenario “Aprende”: este espacio estará dedicado a quienes están comenzando a vender en Mercado Libre. Desde activar una cuenta hasta entender cómo destacar con promociones o elegir la mejor logística, en este escenario se abordarán herramientas fundamentales para dar los primeros pasos con éxito.

Escenario “Potencia” : para quienes ya venden en la plataforma y quieren escalar su operación. Las charlas estarán enfocadas en estrategias avanzadas, inteligencia artificial, gestión postventa, programas de asesoría comercial, y herramientas como publicidad, FULL y clips, además de temas clave como pricing, afiliados e integraciones tecnológicas.

Escenario “Marketplace”: con dos salas paralelas, este escenario estará centrado en categorías específicas como Belleza, Tecnología, Supermercado, Moda, Mascotas, Deportes, Juguetería, Construcción y Autopartes, entre otras. En cada bloque, se abordarán buenas prácticas, tendencias y experiencias de vendedores destacados.

Las entradas ya están disponibles en mercadolibreexperience.cl, con valores desde $25.000 en preventa y promoción 4x3 en acceso general.