La pizzería neoyorquina en Chile: Sbarro celebra su primer aniversario en el país y anticipa expansión con nuevos locales - Chilevisión

Copec celebró el aniversario de la marca de pizzas que trasladó todo el sabor de Nueva York a Chile con un evento con música y, por supuesto, mucha pizza.

Con pizzas para todos los asistentes, el emblemático “New York” de Frank Sinatra, un espacio para pintar grafitis inspirados en “la ciudad que nunca duerme”, un clásico taxi amarillo y un DJ set que evocó el espíritu urbano neoyorkino. Así se vivió el evento con el que Sbarro celebró el primer aniversario desde su ingreso al mercado chileno de la mano de Pronto Copec, ganándose un espacio en el segmento de alimentación al paso.

En una actividad que llevó el estilo de Nueva York a Santiago, la marca destacó su propuesta fiel al estilo neoyorquino, con pizzas elaboradas con masa hecha a mano, la característica salsa de tomates San Marzano y queso 100% mozzarella.

La jornada también se caracterizó por sorprender a cada uno de los asistentes con degustaciones de sus icónicas silce XXL y un ambiente decorado al más fiel estilo de “la ciudad de los rascacielos” en los 365 días de Sbarro en territorio nacional.

“Tiene un borde muy crocante, muy sabroso” y “se nota demasiado que los ingredientes están frescos”, son algunos de los comentarios de quienes participaron del mega evento y tuvieron la oportunidad de probar los sabores clásicos que ofrece la franquicia norteamericana.

Tras la apertura en su primer local en la tienda Pronto Copec de Príncipe de Gales, la pizzería ha tenido una muy buena acogida para quienes buscan un producto al paso y de calidad, con un menú que incluye sus icónicos trozos de pizza XXL, pizzas familiares y formato extra grande, además de strombolis (una especie de pizza enrollada, rellena con los mismos ingredientes clásicos que se encuentran en sus pizzas) y palitos de ajo.

Marcando un nuevo hito en su estrategia de crecimiento, Sbarro ha ingresado formalmente al canal de centros comerciales con la inauguración de dos locales simultáneos en Mall Plaza Norte y Mall Plaza Egaña, las tiendas número 7 y 8 respectivamente.

Estas aperturas representan la primera incursión de la marca norteamericana fuera del modelo de tienda de conveniencia, diversificando su presencia más allá de las estaciones de servicio y acercando su propuesta de pizza por trozo a nuevos puntos de alto tráfico.

Nicolás Rostagno, Gerente General de Copec Retail, se refirió a la importancia de este ciclo: “La incorporación de Sbarro a nuestra oferta ha sido clave en nuestra propuesta de valor, complementándola con un producto de alta calidad".

En la misma línea, destacó que "en este primer año vimos una excelente recepción de la marca por parte de los consumidores, demostrando que la propuesta del slice XXL al estilo neoyorquino, responde a las necesidades de alimentación al paso. La entrada en centros comerciales es la evolución natural de la marca en Chile: Queremos estar donde están nuestros clientes y seguir acercando la experiencia Sbarro a nuevos públicos”.

De cara al próximo ciclo, la marca contempla seguir creciendo con aperturas como la de Cenco Costanera antes de fin de año, y proyecciones que apuntan a alcanzar los 10 locales en enero. Además, se evalúa continuar con su expansión en 2026, incluyendo nuevas plazas en regiones.