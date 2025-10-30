La casa de las Carcasas presenta su nueva línea oficial para el Iphone 17 - Chilevisión

Con color, estilo y tecnología, la marca española sigue marcando tendencia. Su nueva colección llega a Chile para acompañar el lanzamiento del iPhone 17 y sorprender con una experiencia única este 10 de octubre en Mall Plaza Egaña.

A poco más de un año de su llegada a Chile, La Casa de las Carcasas se consolida como una de las marcas europeas favoritas entre los amantes del diseño y la tecnología. Su propuesta, que combina innovación, calidad y creatividad, continúa creciendo en el país con el lanzamiento de su nueva línea oficial de accesorios para el iPhone 17, pensada para quienes buscan proteger su dispositivo sin renunciar al estilo.



Diseñada en Europa e inspirada en las últimas tendencias, la colección ofrece una amplia variedad de carcasas y accesorios compatibles con todos los modelos del iPhone 17, adaptándose a distintos estilos, necesidades y niveles de protección.



Entre los destacados de la nueva línea se encuentran:

- Carcasas premium ultra suaves: calidad superior con un tacto aterciopelado, diseño elegante y protección completa.

- Carcasas anti-yellow: carcasas transparentes que mantienen su claridad y no se amarillean con el sol.

- Carcasas compatibles con MagSafe: diseñadas para una experiencia de carga magnética fluida y sin interrupciones.

- Carcasas bumper: máxima protección con bordes reforzados y absorción de impactos.

- Modelos transparentes y atemporales: estilo moderno que realza el diseño original del iPhone.

- Tipo libro: protección 360° con cubiertas delanteras y traseras.

- Cristales de pantalla y cubre cámaras: accesorios esenciales para el cuidado total del equipo.



La marca además, complementa su oferta con powerbanks, audio, soportes para celular y accesorios, pensados para brindar una experiencia tecnológica completa y de alto nivel con todos los modelos de smartphones de distintas marcas.

Desde La Casa de las Carcasas, expresan que “queremos que quienes visiten nuestras tiendas vivan de cerca lo que representa nuestra marca: libertad, color, diseño y personalización. La llegada de esta nueva colección de accesorios es una experiencia que refleja nuestra esencia, porque en La Casa de las Carcasas creemos que cada persona puede expresar su personalidad a través de su teléfono. Como decimos siempre: tu estilo, tu carcasa”.

Disponibilidad

La nueva línea de accesorios para el iPhone 17 ya está disponible en todas las tiendas físicas de La Casa de las Carcasas y en su tienda online www.lacasadelascarcasas.cl , lista para acompañar la llegada del nuevo modelo de Apple con la mejor protección, color y estilo.

Con esta colección, la marca consolida así su presencia como líder en el mercado de accesorios para celular en el mercado chileno con 58 tiendas a nivel nacional y actualmente expandiendo sus operaciones en Colombia y Perú.



