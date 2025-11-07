 Innovadora campaña publicitaria llama la atención en Redes Sociales - Chilevisión
Minuto a minuto
Descubren que Jorge Ugalde escondía un celular en su celda: Lleva 4 días detenido Nuevas osamentas en fosa de San Vicente de Tagua Tagua: Advierten posible “casa de torturas” Evidencia clave del triple crimen en La Reina: La pistola que el imputado compró en un mall chino Polémica por uso de vidrio antibalas en discurso de José Antonio Kast: Lo compararon con Trump Triple crimen en La Reina: Jorge Ugalde se someterá a un examen psiquiátrico y psicológico
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/11/2025 09:22

Innovadora campaña publicitaria llama la atención en Redes Sociales

Una marca deportiva realiza una campaña bastante particular la cual, además de redes sociales, tendrá activaciones en varios puntos de Santiago.

Con la llegada de la primavera, BOLD da inicio a su nueva campaña IT’S BOLD SEASON, una declaración de estilo que celebra el cambio de temporada como un cambio de energía. No es solo primavera: es temporada BOLD.

Con esta propuesta, la marca invita a vivir la primavera/verano desde una nueva actitud —más fresca, versátil y en movimiento— posicionándose como el punto de partida para los fits que acompañan el ritmo de la temporada SS25.

La campaña, de fuerte carácter visual, transmite la sensación de la estación a través de una dirección creativa que respira color, luz y dinamismo: paisajes abiertos, texturas naturales y una energía visual que refleja el pulso de los días largos. Cada pieza, activación y punto de contacto busca trasladar ese mood a la experiencia completa de BOLD.

En su propuesta editorial, IT’S BOLD SEASON combina curatoría de tendencias y funcionalidad urbana: colores frescos, materiales ligeros y siluetas que se adaptan a distintos contextos. La colección reúne a Nike, adidas y New Balance, junto a colaboraciones exclusivas con JOIA y Market Studios, consolidando el cruce entre cultura, moda y calle con un tono contemporáneo y aspiracional.

Durante las próximas semanas, la campaña se desplegará por distintos puntos de la ciudad y en tiendas BOLD, con activaciones presenciales y experiencias en vivo que la marca anunciará próximamente en sus canales digitales.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Bodas de Plata: Monto actualizado 2025, requisitos y cómo recibirlo sin postular

Lo último

Lo más visto

“Salí por la ventana nadando”: Mujer relata minutos de terror al hundirse su auto en paso nivel de Ñuñoa

La tormenta causó estragos en un paso sobre nivel en la calle Alcalde Eduardo Castillo Velasco, donde la conductora vivió segundos de pánico atrapada dentro de su vehículo.

07/11/2025

VIDEO | La emotiva revelación de género del bebé de Emilia Dides y Sammis Reyes: “Viniste a unirnos”

La pareja utilizó Inteligencia Artificial para crear un video en el que se les ve caminando por un laberinto totalmente blanco, mientras aves rosadas y azules vuelan sobre ellos y recorren los pasillos.

07/11/2025

Lluvia en Santiago: Más de 12 mil clientes se mantienen sin luz en la RM y San Bernardo es la comuna más afectada

SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustible), indicó que a las 08:00 AM de este viernes 7 de noviembre, 12.702 clientes están sin servicio en la región Metropolitana.  

07/11/2025

Revelan declaración de Trinidad Cruz-Coke donde explica lesiones de su esposo Jorge Ugalde

Cabe señalar que Ugalde, se encuentra en prisión preventiva tras ser detenido el pasado lunes y la hermana de la víctima es imputada en la investigación.

06/11/2025