Innovadora campaña publicitaria llama la atención en Redes Sociales - Chilevisión

Una marca deportiva realiza una campaña bastante particular la cual, además de redes sociales, tendrá activaciones en varios puntos de Santiago.

Con la llegada de la primavera, BOLD da inicio a su nueva campaña IT’S BOLD SEASON, una declaración de estilo que celebra el cambio de temporada como un cambio de energía. No es solo primavera: es temporada BOLD.

Con esta propuesta, la marca invita a vivir la primavera/verano desde una nueva actitud —más fresca, versátil y en movimiento— posicionándose como el punto de partida para los fits que acompañan el ritmo de la temporada SS25.

La campaña, de fuerte carácter visual, transmite la sensación de la estación a través de una dirección creativa que respira color, luz y dinamismo: paisajes abiertos, texturas naturales y una energía visual que refleja el pulso de los días largos. Cada pieza, activación y punto de contacto busca trasladar ese mood a la experiencia completa de BOLD.

En su propuesta editorial, IT’S BOLD SEASON combina curatoría de tendencias y funcionalidad urbana: colores frescos, materiales ligeros y siluetas que se adaptan a distintos contextos. La colección reúne a Nike, adidas y New Balance, junto a colaboraciones exclusivas con JOIA y Market Studios, consolidando el cruce entre cultura, moda y calle con un tono contemporáneo y aspiracional.

Durante las próximas semanas, la campaña se desplegará por distintos puntos de la ciudad y en tiendas BOLD, con activaciones presenciales y experiencias en vivo que la marca anunciará próximamente en sus canales digitales.