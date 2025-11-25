Los imperdibles de BCI en Festival Ladera Sur 2025: Revisa las actividades, horarios y cómo comprar las entradas - Chilevisión

Bci volverá a participar en el Festival Ladera Sur, consolidando una alianza que promueve experiencias transformadoras y conversaciones que impulsan un desarrollo más consciente y sostenible para Chile.

Este próximo 28, 29 y 30 de noviembre se llevará a cabo el Festival Ladera Sur en Las Condes, el cual pretende conectar a las personas con la naturaleza, a través de charlas, música en vivo, arte, vida al aire libre, emprendimientos, comida y experiencias para conocer y cuidar el planeta.

Se trata del festival de sostenibilidad más grande de Chile, el cual se desarrollará desde el año 2022 y en esta oportunidad estará en el Parque Santa Rosa de Apoquindo.

Además, el evento contará con los shows de Gepe, Ana Tijoux y Quique Neira, entre otros.

¿Qué actividades habrá en el Festival Ladera Sur?

En esta edición, el Banco BCI, participante del evento, contará con un stand de más de 50 metros cuadrados y tendrá una serie de actividades enfocadas en la entretención, pero también en la conciencia ambiental.

Quienes asistan también podrán participar en concursos y actividades realizadas por dicha entidad financiera, en las que podrán ganar entretenidos premios.

Los más pequeños de la casa podrán colorear un mural diseñado por el artista chileno Payo, utilizando pinturas sostenibles y también habrá un carrusel cinético, que gira gracias al movimiento de los mismos asistentes.

Por otro lado, también estará disponible un muro de escalada que integra deporte, naturaleza y ayuda con la superación personal, mientras que las charlas están orientadas hacia los emprendedores y las pymes, para acompañar y orientar hacia la sostenibilidad.

¿Cuáles son las charlas y en qué horario se realizarán?

12:00 a 13:00 horas: Valor Pyme: La comunidad país que hace crecer tu negocio con impacto, en el sector "Talleres" - INSCRÍBETE ACÁ

en el sector "Talleres" - INSCRÍBETE ACÁ 14:00 a 15:00 horas: Charla: "No tengo plata para ser sostenible", en el escenario "El Volcán".

en el escenario "El Volcán". 14:30 a 15:30 horas: Mentorías 1:1, en el sector "Mentorías" - INSCRÍBETE ACÁ

en el sector "Mentorías" - 15:00 a 16:00 horas: Impuestos en Fácil: La guía práctica que tu pyme necesita, en el sector "Talleres" - INSCRÍBETE ACÁ

en el sector "Talleres" - 15:00 a 16:00 horas: Panel: "De la estrategia al impacto: cómo generar un efecto positivo en el Medio Ambiente desde la empresa", en el escenario "Natura".

en el escenario "Natura". 16:30 a 17:30 horas: Podcast Ser Pyme Suena Bien, en el stand principal de BCI.

¿Cuánto cuestan las entradas y dónde se compran?

Las entradas se compran a través del sitio web oficial de Ticketmaster y habrá un 20% de descuento para clientes del banco BCI, 20% para estudiantes con Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) y 20% para personas de la tercera edad, solo presencial, presentando el carnet de identidad.

Los clientes del banco BCI que tengan tarjetas Visa Signature, Visa Infinite o Mastercard Black tendrán un 30% de descuento con un tope de dos entradas por tarjeta.

Por su parte, los vecinos de Las Condes que tengan tarjeta vecino tendrán un 10% de descuento y los niños hasta los 12 años tienen entrada liberada sin ningún tipo de inscripción.

Viernes 28: La entrada es liberada hasta las 13:00 horas, luego tendrán un 50% de descuento. El valor del ticket es de $8.000.

Sábado 29: La entrada general costará $16.000.

Domingo 30: La entrada general costará $16.000.

Finalmente, dentro del sitio web de Ticketmaster se pueden encontrar una serie de packs de entradas para cada jornada, cuyos valores varían según la cantidad de tickets.