 El disfraz más buscado de Halloween 2025: Las tendencias que arrasan en redes
ChileVisión
30/10/2025 20:25

El disfraz más buscado de Halloween 2025: Las tendencias que arrasan en redes

Para este año, las preferencias están marcadas por tendencias de la cultura pop con inspiraciones cinematográficas y televisivas que se han vuelto populares durante los últimos meses.

Publicado por CHV Noticias

La noche del 31 de octubre se vivirá una nueva celebración de Halloween, ocasión que muchos aprovechan para sacar sus mejores disfraces y sorprender con terroríficos looks en fiestas o eventos. 

Como cada año, la festividad es una oportunidad para dar rienda suelta a la imaginación o inspirarse en la cultura pop que ha marcado durante el útlimo año. 

Los disfraces más buscado de Halloween 2025

Para este 2025, las preferencias en Chile está dominada por la película de Netflix, K-Pop Demon Hunters, y el clásico estilo gótico de Merlina, de acuerdo a las búsquedas y tendencias en Google. 

  • K-Pop Demon Hunters / Saja boys

Esta tendencia, inpirada en la cinta de fantasía, combina estética idol con elementos sobrenaturales como demonios, cazadores de demonios, alas oscuras, cuernos, estética y se pueden añadir otro componenetes al look como brillo, colores neón y ropa urbana.

Para adaptar el disfraz en el Halloween 2025, se pueden usar accesorios como chaqueta tipo bomber o de cuero y accesorios con detalles neón y elementos de fantasía. 

  • Merlina

Otra opción que está dentro de lo más buscado este año es el disfraz de inspiración gótico de Merlina, que mezcla el clásico estilo tradicional de Halloween con la cultura pop actual. 

Para adaptar el disfraz es necesario tener ropa negra, acompañada de elementos distintivos clásicos del personaje, como trenzas simples, labios de tonos oscuros y delineador fuerte.

