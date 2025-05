"Cuando sea grande quiero explotar todo": Experimento social explica conducta de la “Niña dinamita” que se hizo viral

El registro ha generado debate y controversia sobre las vocaciones y estereotipos de género en nuestro país.

“Siempre tuve en mente estudiar algo relacionado con la ingeniería, pero me sentía limitada por no tener una buena base en matemáticas”. Así comienza la historia de Ornella Ferrufino, joven de la Región de O’Higgins que hoy cursa Técnico en Minería en la sede AIEP de Rancagua y sueña con liderar equipos en faena. Su testimonio inspiró el experimento social de la campaña “Mujeres que todo lo pueden”, impulsada por Fundación Luksic, y que junto a más de 20 organizaciones, buscan potenciar a que más mujeres en Chile estudien carreras STEM (ligadas a las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas).

El ingreso de Ornella al mundo de las carreras STEM, no fue fácil. Tal como con en el video de la “niña dinamita” -viral que muestra a una niña contándole a sus papás que “cuando grande quiere explotar todo”- las reacciones a su decisión fueron variadas.

“Al principio, mis papás no me apoyaban. Tenían mucho miedo de que me metiera a un ambiente dominado por hombres. Eso me hizo cuestionarme todo, pero decidí seguir adelante y demostrar que sí podía y que era lo que yo quería”, recuerda la estudiante quien señala que tomó la decisión guiada por la rentabilidad de la carrera, pese a no contar con apoyo.

En el sitio web www.mujeresquetodolopueden.cl, son más de 60 las mujeres destacadas. “Cada una de ellas representa una oportunidad concreta para romper estereotipos, abrir camino en industrias tradicionalmente masculinizadas y convertirse en inspiración para otras niñas y jóvenes. Celebramos no solo su talento y esfuerzo, sino también el compromiso por construir un futuro más equitativo, donde la innovación, la ciencia y la tecnología sean impulsadas por miradas diversas”, finaliza Fernanda Orellana, directora de Educación de Fundación Luksic.

Mira el video viral de la "Niña Dinamita"