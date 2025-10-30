Creativiña 2025: Estos son los ganadores del concurso de publicidad que se vivió en Viña del Mar - Chilevisión

El evento organizado por la carrera de Publicidad de Duoc UC Sede Viña del Mar premió a los futuros talentos de la industria creativa.

Durante tres días, Viña del Mar se convirtió en el epicentro de la creatividad, con grandes expositores y talentosos participantes: Creativiña, organizado por la carrera de Publicidad Duoc UC sede Viña del Mar, otorgó la Ola de Oro en ambas categorías: escolar y superior.

La edición 22 del evento desafió a nuevas generaciones de publicistas de todo el país a crear, en 7 horas, una propuesta gráfica creativa y auténtica para Sodimac, cuyo objetivo era conectar con la generación Z.

Sofía Gallardo y Cristóbal Sepúlveda, estudiantes de la Universidad del Desarrollo, sorprendieron al jurado liderado por la gerente de marketing de Sodimac, Carolina Auad, y al socio de la agencia La Vulca, José Miguel Ventura, con una propuesta emocional que resignificaba el concepto del hogar.

“No es solo donde uno vive; el hogar también puede ser estar con los amigos o cuando uno era más chico, que era jugar con las casitas de juguetes o castillos de arena”, explicó la dupla ganadora de la Ola de Oro.

La Ola de Plata fue obtenida por la dupla de Constanza Muñoz y Fernanda Osorio, del Instituto Santo Tomás, mientras que la Ola de Bronce la ganaron las estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Antonia Peñaloza y Kamila Mena.

Categoría escolar

Por tercer año, esta edición invitó a distintos colegios de la región de Valparaíso. Los equipos, integrados por cuatro estudiantes, desarrollaron una pieza audiovisual para potenciar la categoría de saborizante 0% sin azúcar de Cola Cao.

Con un video vertical, lúdico y creativo, los estudiantes de tercero y cuarto medio del Colegio Rubén Castro sorprendieron al jurado, liderado por Vanessa Muñoz, directora de arte de la agencia Previa; Sebastián Bernal, director creativo de ICB y estudiantes de Duoc UC.

“Al principio realizamos una lluvia de ideas y tratamos de dejar lo mejor en el video final. Queríamos que se sintiera genuino. Fue una tremenda oportunidad desarrollar una idea para Cola Cao”, destacó David Muñoz, ganador la Ola de Oro.

En tanto, el segundo y tercer lugar lo obtuvieron los estudiantes del Liceo Bicentenario de Viña del Mar.

Paralelamente a los concursos, los estudiantes de publicidad participaron en las charlas de Red Bull, Círculo de Creativas, Chilevisión, Getty Images, Cadem, Voz de Marca, Notmedia, the plan, ICB, La Vulca, Sodimac, NokNok Comunicaciones y Cónclave.