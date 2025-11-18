No eres sólo tú: Confirman caída mundial de X, ChatGPT, Canva y otros sitios tras fallo - Chilevisión

La caída tuvo su origen en una falla en Cloudflare, una empresa que protege y acelera el tráfico hacia y desde nubes públicas, nubes privadas, nubes híbridas, entre otras.

No, no eres solo tú: Plataformas como X, ChatGPT, Canva y el videojuego League of Legends se encuentran caídas a nivel mundial.

La caída fue de Cloudflare, una empresa estadounidense que proporciona una red de entrega de contenido, servicios de seguridad de Internet y servicios de servidores.

De momento no se conoce el motivo del problema, aunque desde la compañía publicaron un reporte en el que aseguraron estar investigando la situación.

La primera alerta surgió cuando usuarios de X comenzaron a reportar problemas de acceso, en especial a la hora de utilizar la aplicación en su versión de escritorio. Las publicaciones no cargaban y el contenido tampoco se actualizaba..

Esta sería la causa de la caída mundial

Pese a que el problema ocurre en una escala global, todavía no hay certezas sobre la causa original. Las primeras informaciones apuntan a un fallo durante tareas de mantención programadas por Cloudflare, aunque no está confirmado.

“Cloudflare había programado un mantenimiento durante el día de hoy en diferentes áreas del mundo, pero sus servidores parecen no haber respondido bien a dichas tareas”, reportó el medio especializado ADSLZone.