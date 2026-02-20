Anuncian juntas de Therians en distintos puntos del país: ¿Dónde son y cómo llegar? - Chilevisión

A continuación te detallamos cuándo podría haber una reunión de Therians en tu localidad.
A través de redes sociales, cada vez se masifican más los Therians, las personas que se representan con animales, fenómeno que aterrizó recientemente en nuestro país.
Ante el númeroso grupo que no deja de crecer, han comenzado a organizarse juntas de Therians en distintos puntos del país, en donde pueden expresarse libremente y ser parte de diferentes actividades, incluso acceder a consultas veterinarias gratuitas.
Revisa a continuación dónde son las próximas juntas de Therians, según se ha notificado en grupos de Facebook.