Anuncian juntas de Therians en distintos puntos del país: ¿Dónde son y cómo llegar? - Chilevisión

20/02/2026 17:33

Anuncian juntas de Therians en distintos puntos del país: ¿Dónde son y cómo llegar?

A continuación te detallamos cuándo podría haber una reunión de Therians en tu localidad.

Publicado por Josefina Vera

A través de redes sociales, cada vez se masifican más los Therians, las personas que se representan con animales, fenómeno que aterrizó recientemente en nuestro país.

Ante el númeroso grupo que no deja de crecer, han comenzado a organizarse juntas de Therians en distintos puntos del país, en donde pueden expresarse libremente y ser parte de diferentes actividades, incluso acceder a consultas veterinarias gratuitas.

Revisa a continuación dónde son las próximas juntas de Therians, según se ha notificado en grupos de Facebook.

Juntas de Therians en distintos puntos del país

  • San Felipe: Sábado 21 de febrero a las 12:00 horas en la plaza cívica de San Felipe.

  • Peñalolén: Sábado 28 de febrero a las 12:00 horas en frontis de la municipalidad.

  • Providencia: Sábado 21 de febrero a las 17:00 horas en Francisco Bilbao 3469.

  • Lo Espejo: Viernes 20 de febrero a las 10:30 horas fuera de la municipalidad.

  • Parral: Viernes 20 de febrero a las 17:00 horas en la Alameda de Parral.

