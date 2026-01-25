Unidos por Ñuble y Biobío: Cómo donar dinero a las organizaciones que serán parte de la cruzada solidaria - Chilevisión

La tarde de este domingo 25 de enero, los canales de la televisión chilena se unen en una transmisión especial con el objetivo de recaudar fondos en beneficio de la reconstrucción de las zonas afectadas en Ñuble y Biobío.

Durante la tarde de este domingo, Chilevisión y todos los canales de Anatel se unirán en cadena nacional para la cruzada "Unidos por Ñuble y Biobío", donde se recaudarán fondos para las víctimas de los incendios forestales en el sur de Chile.

La cruzada que se llevará a cabo entre las 18:00 y 21:00 horas, irá en directo beneficio de instituciones que han sido claves en la emergencia, como lo son Bomberos de Chile, Desafío Levantemos Chile, TECHO, Hogar de Cristo y Movidos x Chile.

Es por eso que a continuación te detallamos los datos por si tú también quieres donar a cada una de las organizaciones.

Unidos por Ñuble y Biobío: Cómo donar a las organizaciones beneficiadas

Bomberos de Chile

Si quieres donar a Bomberos de Chile, puedes hacerlo a la siguiente cuenta del Banco Estado.

Bomberos de Chile

Rut: 70.073800-0

Banco Estado

Cuenta Corriente 13-2

Desafío Levantemos Chile

La organización Desafío Levantemos Chile se encuentra desplegada en terreno en las zonas afectadas, y también ha hecho un llamado a la colaboración monetaria para los afectados.

"Necesitamos ser rápidos y eficientes" es lo que expresan en su página oficial donde incluyen los datos de transferencias:

RUT: 65.943.320-6

Banco: Banco de Chile

Cuenta corriente: 98027-07

Correo: info@desafiochile.cl

Campaña Hogar de Cristo

La organización ha difundido su campaña "#JuntosEnAcción" para ayudar a las familias y ha compartido su cuenta corriente:

RUT 81.496.800-6

Banco: BCI

Cuenta corriente 10675353

En su página web también han actualizado otras formas de hacer la donación. Puedes acceder pinchando aquí.

Campaña TECHO-Chile

La organización TECHO-Chile ha anunciado su campaña solidaria “Donde Chile nos necesita”, orientada a ayudar a las familias que han visto afectadas sus condiciones de vida.

Si estás interesado en colaborar, puedes realizar tu donación con estos datos:

RUT: 65.533.130-1

Banco: BancoEstado

Cuenta corriente: 7030

Correo: emergencia.chile@techo.org

También puedes hacerlo desde su página oficial aquí.

Movidos x Chile

Desde Movidos x Chile, junto a la Comunidad de Organizaciones Solidarias, han señalado "estar articulando una respuesta en red para apoyar a las familias afectadas mediante kits de ayuda humanitaria, en coordinación con los territorios y las autoridades".