Todos los bonos que se pagan en agosto: Revisa con tu RUT si recibes alguno - Chilevisión

A continuación podrás revisar la descripción de cada beneficio, el monto que corresponde y el enlace para que puedas consultar si te corresponde recibirlo.

A pesar de que ya estamos en la penúltima semana de agosto, aún quedan muchos bonos que se pueden cobrar durante este mes.

Durante la segunda mitad de agosto se pagan por ejemplo la Pensión Garantizada Universal, Subsidio Único Familiar, Bono de Protección, Subsidio Familiar Automático, Bono al Trabajo de la Mujer y Subsidio al Empleo Joven.

Beneficios estatales en agosto

Pensión Garantizada Universal:

La PGU es una ayuda adicional entregada a adultos mayores beneficiarios de algún régimen previsional para complementar el pago de su pensión.

El monto actual del beneficio corresponde a $224 mil entregados de manera mensual, sin embargo, debido a la reforma de pensiones, este aumentará a $250 mil en los próximos meses.

Para revisar si recibes esta ayuda, puedes ingresar tu RUT y fecha de nacimiento en este enlace.

Subsidio Único Familiar:

Se trata de una ayuda económica destinada a quienes sean parte del 60% más vulnerable del RSH y es variable según cada carga familiar.

El monto del aporte corresponde a $21.243 mensuales por carga, y este se eleva a $42.486 en caso de que se trate de una persona con discapacidad.

Para revisar si recibes alguno de los montos, puedes consultar ingresando tu RUT y fecha de nacimiento en el siguiente enlace.

Bono de Protección:

También es conocido como Bono Dueña de Casa y corresponde a un aporte mensual que se paga por un periodo de dos años.

El monto del beneficio varía por tramos, sin embargo, puede alcanzar los $23.694 mensuales durante el primer semestre.

Para acceder a este bono los beneficiarios deben haber aceptado la invitación a participar en uno de los programas del Sistema Chile, Seguridades y Oportunidades. Puedes revisar si cumples con los requisitos aquí.

Subsidio Familiar Automático

Corresponde a un beneficio que se entrega sin necesidad de postular a los grupos familiares que sean parte del 40% más vulnerable de la población.

Los montos de este beneficio son los mismos que en el Subsidio Único Familiar.

Para conocer si eres beneficiario del aporte, consulta aquí.

Bono al Trabajo de la Mujer

El también conocido como Bono Mujer Trabajadora está destinado a mujeres entre los 25 y 59 años del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) y tiene fecha de pago para el jueves 31 de julio.

La modalidad de pago puede ser anual o mensual, dependiendo de cuál se elija, el pago puede alcanzar los $678.028 anuales o $44.157 cada mes.

Puedes consultar con tu RUT si cumples con los requisitos para recibirlo haciendo clic aquí.

Subsidio al Empleo Joven

Se trata de un subsidio dirigido a trabajadores -tanto dependientes como independientes- entre los 18 y 24 años que pertenezcan al 40% más vulnerables según el RSH.

El pago de este beneficio puede ser de hasta $678 mil anuales o $44 mensuales, con fecha de pago para este jueves 31 de julio.

Puedes verificar si cumples con los requisitos para obtenerlo haciendo clic aquí.