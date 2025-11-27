 Teletón 2025: Estos son los HORARIOS de toda la programación de las 27 horas de amor - Chilevisión
27/11/2025 15:55

Teletón 2025: Estos son los HORARIOS de toda la programación de las 27 horas de amor

Las 27 horas de amor partirá en la noche del viernes y se extenderá hasta la madrugada del domingo con el propósito de alcanzar una nueva meta para la fundación sin fines de lucro.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes 28 y sábado 29 de noviembre se transmitirá la Teletón 2025, cruzada solidaria que contará con un gran número de artistas y secciones para la jornada solidaria.

Por ello, ya se conoció la programación que tendrá el evento solidario, que contará con una nutrida parrilla programática que complementará la transmisión que buscará superar los $40.502.617.946.

Horario y secciones de la Teletón 2025

La tranmisión de la Teletón 2025 contará con seis bloques a lo largo de las 27 horas de amor, destacando por la presentaciones de diversos artístas nacionales e internacionales.

Bloque 1 - Obertura a las 22:00 horas en el Teatro Teletón junto a los cuatro embajadores más cantantes.

Bloque 2 - Trasnoche: Madrugada del sábado hasta las 08:00 de la mañana con secciones de humor y más show musicales.

Bloque 3 - Mañana familiar: Sábado desde las 08:00 hasta las 13:30 horas con espectáculos infantiles.

Bloque 4 - Tarde Teletón: Sábado desde las 14:00 hasta las 17:00 horas con bloque de Karting y musical de actores.

Bloque 5 - Cierre Teatro Teletón: Sábado desde las 17:00 hasta las 21:00 horas con los últimos cómputos antes del gran cierre.

Bloque 6 - Será el cierre de la cruzada solidaria en el Estadio Nacional a partir de las 22:00 horas.

Tras tres años de ausencia, el reducto ñuñoíno albergará las útlimas presentaciones y cómputos para el término de la nueva edición de la Teletón 2025.

¿Qué artistas se presentarán en el Estadio Nacional?

  • Stefan Kramer
  • Myriam Hernández
  • Paulina Rubio
  • Lucero
  • Ana Torroja
  • Pablo Alborán
  • María José Quintanilla
  • Nico Ruiz
  • Emilia Dides
  • Bray On
  • Francisca Valenzuela
  • Grupo Alegría
  • Gino Mella
  • Noche de Brujas
  • Zúmbale Primo
